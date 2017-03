Empleados del CGE en estado de asamblea

Bajo la cobertura gremial de ATE, los trabajadores realizaron una asamblea en el hall del edificio este jueves por la mañana ? Además de una recomposición salarial, reclaman con "urgencia" el pago de las horas extras adeudadas y mejoras en las condiciones laborales.



Los trabajadores del Consejo General de Educación se convocaron este jueves en asamblea deliberativa durante dos horas (entre las 10 y las 12).



La misma se realizó bajo la cobertura gremial de la Asociación Trabajadores del Estado de Entre Ríos (ATE) y participó en su representación la prosecretaria Gremial del Consejo Directivo Provincial, Graciela Truffe.



El temario de la asamblea paso por tres puntos centrales, el primeo referido a la recomposición salarial, donde los trabajadores rechazaron el 18 por ciento y reiteraron que la nueva propuesta del Gobierno tiene que contemplar lo solicitado por ATE, esto es, una recomposición del orden del 38 por ciento y un mínimo no inferior a los 15 mil pesos.



Asimismo, plantearon demandas y reclamos en lo que respecta a las condiciones laborales en que se encuentran distintas áreas del CGE, "que obliga a que trabajadores cumplan sus obligaciones en condiciones precarias y nocivas para su salud", indicaron fuentes gremiales a esta Agencia.



Como tercer punto se demandó que con urgencia se paguen las horas extras adeudadas de los meses enero y febrero, "una dilación que no tiene justificación alguna y que perjudica severamente a quienes las percibe, no sólo por el atraso sino por la desvalorización del peso ya que la inflación no cesa", agregaron.



Finalmente se decidió que se mantendrá el estado de asamblea, por lo que se convocó nuevamente a todos los trabajadores para este viernes a la misma hora en el hall de acceso del CGE. Se elaborará un petitorio con estos reclamos, que sería entregado por los delgados al presidente del organismo, José Luis Panozzo. (APF)