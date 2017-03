Hebe de Bonafini tildó de "corruptos" y "traidores" a los jefes de la CGT

La titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, criticó con dureza al triunvirato que conduce la CGT por no haber convocado a una huelga general contra el gobierno de Mauricio Macri durante la masiva marcha del martes pasado.La dirigente, que asistió a la movilización de los gremios a una de las sedes del Ministerio de Producción, difundió ayer un video en el que calificó de "dirigentes corruptos" y "traidores" a Héctor Daer, Carlos Acuña y Juan Carlos Schmid y los acusó de haber negociado con el Presidente.También se quejó de que la protesta no se haya realizado en la Plaza de Mayo. "Tengo bronca negra porque me di cuenta que los trabajadores le tienen miedo a la Plaza, que es el único lugar donde se puede reclamar", afirmó. Y resaltó que el acto debería haberse hecho frente a la Casa Rosada porque la protesta era contra las medidas de Macri.Bonafini lamentó que los trabajadores respalden en la central obrera a "dirigentes corruptos que los venden". "Esos dirigentes no sirven, hay que cambiarlos. Y si la CGT no sirve, hay que hacer otra CGT", apuntó.Enseguida, añadió: "No queramos cambiarla [a la CGT]desde adentro porque desde adentro no se va a poder cambiar nada. Ellos ya negociaron con Macri".La masiva marcha de la CGT del martes pasado contra la administración de Cambiemos terminó con incidentes y profundizó las grietas internas por los alineamientos con el Gobierno. Un grupo de manifestantes agredió a los integrantes del trío que conduce la central obrera porque durante el acto no fijaron una fecha de huelga general. Desde la CGT acusaron al kirchnerismo por los disturbios.