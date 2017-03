Director reveló su desacuerdo por envío de inspectores de Trabajo a la escuela

En el marco de la cuarta jornada de paro docente,recorrió una de las escuelas de Paraná para relevar cómo continúa la adhesión a las medidas de fuerza convocadas por Agmer."La gran mayoría de los docentes se adhirieron a los cinco días de paro, a pesar de los descuentos anunciados por el Gobierno", confirmó a, Daniel Olallia, director de la Escuela Estrada.Según informó, el equipo directivo está trabajando porque tienen que abrir las puertas de la institución, y en esa línea manifestó su desacuerdo por la presencia de los inspectores de la secretaria provincial de Trabajo "Ellos tienen que anotar las personas que están presentes con nombre y apellido y número de DNI porque los que no están, pasan a descuento", explicó el directivo, al tiempo que señaló como "un grave error de parte del gobierno" porque envían a los inspectores a un solo turno. "Qué pasa con el turno de la tarde", se preguntó."Me parece perfecto que cada uno exprese su decisión porque estamos en un país democrático. El derecho de huelga se cumple pero también hay aprietes que me parecen fuera de lugar", advirtió el directivo. "El gobierno está encaprichado en ciertas cuestiones y eso no va a conducir a nada bueno", completó."Me parece que el gobierno tiene que interiorizarse sobre los roles y funciones del director y las tareas diarias que tiene, porque antes de ayer salí a hacer trámites referidos a la escuela buscando presupuestos para obras de la escuelas y otros trámites más, y cuando vino el inspector, yo no estaba presente porque estaba haciendo trámites. Entonces, tengo ausente y me van a descontar porque estuve trabajando", se quejó Olallia, quien aseguró que cuenta con las constancias con fecha y hora en las boletas electrónicas para justificar su ausencia."Me parece una gran contradicción por parte de los que nos están gobernando", resumió.