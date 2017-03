Frigerio: "En esta Argentina que se pone de pie empiezan los paros"

"En esta Argentina que se pone de pie empiezan los paros y empiezan las marchas. No podemos dejar de pensar que esto está teñido de un año electoral que se anticipó demasiado, porque todavía falta mucho tiempo para las elecciones", señaló Frigerio.



En declaraciones al diario El Tribuno, el ministro afirmó que en el acto de la CGT del martes hubo "muchas caras de funcionarios precisamente responsables de haber llevado a la Argentina a esta situación, a un tercio de los compatriotas por debajo de la línea de la pobreza, una Argentina con narcotráfico, una Argentina desunida".



"Los responsables de esa situación estaban en el palco o cerca del palco reclamando cambios en un Gobierno que acaba de asumir hace poco más de un año. Me parece que ese fue el mensaje", advirtió.



Frigerio dijo que el Gobierno agradece "el apoyo de la central obrera a la gobernabilidad durante un año muy difícil como fue 2016" pero que "llama la atención" que haya protestas "cuando todas las variables macroeconómicas difundidas por un Indec recuperado y transparente muestran una recuperación, lenta y trabajosa, pero recuperación al fin".



"Estas estadísticas muestran que estamos dejando atrás la recesión, que estamos creando empleos productivos y que estamos bajando la inflación", subrayó.



Para el ministro, "este no es el momento de la mezquindad ni de la partidocracia, es el momento de tirar todos para el mismo lado, no es lo mismo que se vio en la manifestación: violencia, división, todo lo que la Argentina quiere dejar atrás".