Citricultores e intendentes analizaron si aceptan o no el convenio con Coca-Cola

Luego de que se conociera la postura de la Asociación de Citricultores de Villa del Rosario de que no negociarán su producción con la firma Coca Cola , en la noche del pasado martes intendentes del Departamento Federación se reunieron en Santa Ana con representantes de las Asociaciones de Citricultores de aquella localidad y de Concordia, para analizar el financiamiento de la multinacional a un programa de saneamiento y monitoreo de quintas cítricas para evitar el ingreso del HLB.De la reunión realizada en el palacio municipal de Santa Ana, participaron los intendentes de Villa del Rosario, Gustavo Zandoná; de Chajarí, Pedro Galimberti; de Federación, Carlos Cecco; y de Santa Ana, Mario Toler; el senador provincial por Cambiemos, Miguel Piana; dirigentes de las Asociaciones de Citricultores de Santa Ana y de Concordia; y el asesor técnico de la entidad concordiense, Juan Verliac, quien además es responsable técnico de la cadena citrícola del Prodaf."La idea de la reunión era para ver si nos poníamos de acuerdo, sobre si había algunas contraprestaciones con la empresa, por todo lo que se viene hablando acerca de si decirle si a Coca Cola o no; así que creo que nos fuimos muy conformes con el encuentro", explicó el jefe comunal de Santa Ana, Mario Toler. "Tenemos que ver de qué manera podemos seguir avanzando, empezar a pensar en la región en una sola citricultura y comenzar a capacitar y controlar las quintas de nuestra zona", añadió.Asimismo, Toler sostuvo que "hay gente que se pregunta cuál es el compromiso y el proyecto que tiene Coca Cola para la zona y solamente se trata de comenzar a contratar y capacitar a monitoreadores para que controlen las quintas y que los productores puedan saber si existe algún problema".En este sentido, reiteró que "hoy por hoy no hay ninguna contraparte que tengan que realizar los productores, sino que el interés es tratar de que no llegue la enfermedad, especialmente teniendo en cuenta la cantidad de miles de hectáreas que se han perdido en los países más importantes y que son productores citrícolas; así que creo que esta primera parte del programa que incluye saneamiento y monitoreo, tiene que ver con tratar de prevenir el HLB".Consultado sobre la postura tomada por la asociación de Villa del Rosario, Toler afirmó que "Coca Cola no tiene ninguna fábrica de jugos, tampoco tiene quintas citrícolas; lo que hace, si le interesa, es comprar la producción para mantener jugo para varios años, pero hoy no existe ninguna contraparte". A ello agregó que "por eso creo que tenemos que informar bien, poder sentarnos en la misma mesa y si las otras asociaciones tienen otra información que la compartan con nosotros"."No tenemos que pensar que van a venir de afuera a llevarnos lo nuestro, porque si hay algo que tenemos en la zona son nuestros productores con mucha capacidad de trabajo y nadie les va a venir a imponer, esto es oferta y demanda. Los productores chicos, de la manera en la que va la citricultura, van a desaparecer por lo económico", recalcó."En los próximos años se vienen momentos muy importantes, porque si podemos tener sana nuestra citricultura la región será uno de los lugares importantes, ya que nos van a mirar de todos lados para llevar la materia prima que es el jugo", concluyó Toler.