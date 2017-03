Gobierno bonaerense: "Vayan a enseñar, no se dejen arrastrar a un paro político"

Finocchiaro consideró que la medida de fuerza que mantienen los

gremios de la Provincia y de varios puntos del país tiene como

intención "hacerle daño al Gobierno, a María Eugenia Vidal y a

Mauricio Macri".

El funcionario bonaerense realizó estas declaraciones durante

una conferencia de prensa que encabezó junto a los ministros de

Economía, Hernán Lacunza, y de Trabajo, Marcelo Villegas, en la

sede porteña del Banco Provincia, ubicada en la calle Bartolomé

Mitre 430, luego de conocerse que los sindicatos docentes de la

Provincia prolongaron el paro por otras 24 horas.

"Convocamos nuevamente al diálogo a los gremios para buscar una

solución a este momento. Nosotros queremos que los chicos estén en

las aulas. Por eso el 6 de febrero comenzamos a llamaros y a tener

reuniones. Acá no se está discutiendo por parte de los gremios el

salario docente, este es un paro político con la intención de

hacerle daño al Gobierno, a María Eugenia Vidal y a Mauricio

Macri", precisó Finocchiaro.

El director de Cultura y Educación le envió un mensaje al

secretario General de Suteba, Roberto Baradel, al señalar que "lo

único" que quiere el Ejecutivo provincial es "quebrar tantos años

de desidia en la Educación de la Provincia".

"Queremos quebrar la decadencia y apuntar a una educación de

calidad. La Gobernadora quiere agradecerles a todos los docentes

que en estos días priorizaron a los chicos y enseñaron. Somos

perseverantes en el diálogo y lo vamos a seguir siendo. Les

pedimos a los docentes que mañana vayan a enseñar y que no se

dejen arrastrar a un paro político", agregó.

Por su parte, Lacunza señaló que "a las propuestas" económicas

que realizaron "la respuesta no solamente ha sido negativa, sino

con una convocatoria a una medida de fuerza de manera

intransigente".

"Y ante la nueva convocatoria que hicimos hoy para construir

ese diálogo a partir del día viernes, nuevamente recibimos un paro

como respuesta", completó.

Asimismo, Lacunza añadió: "Para hacer un raconto de lo que

sucedió en el último mes, tuvimos tres reuniones formales en las

cuales sucesivamente fuimos mejorando, adecuando, nuestra

propuesta a lo que se había planteado en la reunión anterior como

un obstáculo para la negociación. Empezamos con un 18% como

parámetro".

En ese sentido, precisó que "si ese número era el

inconveniente" lo sacaron "de la mesa" y ofrecieron "la inflación

de modo que los docentes tuvieran garantizado que su salario no

perdiera el poder adquisitivo".

"Pusimos números en la mesa para que el primer bimestre fuera

entre 800 y 2.000 pesos", detalló.

Por último, Villegas remarcó que "este paro tiene

características de paro que no es gremial" y consideró que "hay

una intencionalidad política, ya que es absolutamente político",

porque "en la inmensa mayoría de las jurisdicciones del país, las

clases han comenzado aunque se siguen discutiendo salarios".

"Nosotros privilegiamos el diálogo pero ante cada una de las

propuestas se recibieron negativas y ratificación de paros. Hoy

convocamos al diálogo y como respuesta tenemos un paro. Esto deja

al desnudo la intencionalidad política de este paro que carece de

todo fundamento", concluyó.

