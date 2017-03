Según AGMER, se mantiene el "alto acatamiento" al paro docente

"La fuerza y unidad del paro docente demuestra por sí misma la legitimidad del reclamo, y expresa que no estamos dispuestos a aceptar la subordinación del gobierno de la provincia de Entre Ríos al techo salarial de un 18 % impuesto por el gobierno nacional a las provincias", indicaron desde la Comisión Directiva de AGMER. Y agregaron que la medida "mantiene su alto acatamiento pese a que las autoridades de la Dirección Provincial del Trabajo, seguramente por orden del Ejecutivo Provincial, enviaron a sus agentes a inspeccionar varias escuelas de la provincia, en una actitud absolutamente repudiable".



Tras ello recordaron que desde el gremio solicitaron formalmente a dicho organismo "que explique la razón por la cual ha tomado esta determinación ?además de haber enviado a las autoridades escolares instrumentos de asesoramiento legal-. Expresamos además que la función de dicho organismo debería ser defender a los trabajadores contra los abusos patronales y no convertirse en patronal buscando información sobre adhesión a la huelga y listados de asistencia. Independientemente de las cuestiones legales, la decisión política tomada es pro patronal y rompehuelga y en esos términos la denunciamos".



En tal sentido, lamentaron "que se presione a compañeros trabajadores de ese organismo -muchos con contratos precarios- para ejecutar estas acciones. De nuestra parte, jamás confundiremos a trabajadores hermanos con quienes ocupando lugares de gobierno asumen posiciones funcionales al poder que les ordena no aumentar el salario, no sólo ni centralmente de los docentes, sino para que el conjunto de los trabajadores públicos y privados pierdan salario mientras ellos siguen llenándose los bolsillos con lo que nos quitan; por ello es que consideramos sus decisiones pro patronales".



"Esta práctica se suma a otras políticas de presión con las que se pretende restar fuerza a la lucha docente: los descuentos por huelga y la resolución 25566/16 CGE que intenta forzar a las autoridades escolares a informar indirectamente los huelguistas. Este gobierno provincial debería comprender, ya que tampoco lo hicieron gobiernos anteriores, y de diverso signo político partidario, que las mismas son inútiles para frenar la lucha docente y que solo profundizan el malestar y la bronca alejando toda posibilidad de diálogo. Dar respuestas a los trabajadores y no subordinarse al gobierno nacional hoy es el único camino para destrabar el conflicto".



Finalmente desde AGMER llamaron "a todos los docentes, incluidos los directivos y supervisores que son nuestros compañeros trabajadores, a sostener en unidad la huelga pese a las presiones y a movilizarnos todos a Paraná este viernes 10 de marzo".