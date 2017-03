Yasky afirmó que dirigentes de la CGT tienen "temor" de confrontar al Gobierno

Política Incidentes y enardecido reclamo para que la dirigencia de CGT fije fecha de paro

Hugo Yasky salió a advertirle al triunvirato de la Confederación General del Trabajo, luego de los incidentes en la marcha de ayer y del reclamo para que fijen una fecha para una huelga por parte de un sector de los manifestantes."Lo que sucedió cerca del palco es expresión genuina y legítima de la demanda de trabajadores de sindicatos, en primer lugar, de la CGT", afirmó en FM Futurock. Y agregó que "después el reclamo se extendió" y que "los dirigentes sindicales que quieren seguir el diálogo y la luna de miel con el gobierno están parados arriba de un volcán que ahora está en erupción"."Queda absolutamente claro el rechazo que existe de los trabajadores a esta política de hambre y ajuste que el Gobierno viene aplicando. Aquellos dirigentes sindicales que decían que en la clase trabajadora había posiciones contemplativas o sectores que todavía planteaban que había que darle tiempo al Gobierno para que siguiera con su política han quedado desautorizados por la propia expresión de la base", sostuvo el dirigente sindical.En diálogo con Radio del Plata, el referente gremial se refirió al pedido de la central obrera para que el presidente Mauricio Macri modifique su política económica y consideró que eso "es una forma de querer sacar agua de un ladrillo"."Lo que sí hay que reclamarle al Gobierno es cambios rotundos frente a temas concretos: no puede haber techos para las paritarias, no puede haber imposición como la que hay con losdocentes, tiene que haber aumento de emergencia para los jubilados, no seguir avanzando sobre los convenios colectivos. Son cosas concretas en las que hay que plantarse, porque si avanzan, va a ser muy difícil recuperarlo", agregó.Consultado sobre la decisión de la CGT de no anunciar la fecha de un paro general en el acto del pasado martes frente al Ministerio de Producción, Yasky indicó que "hay una especie de temor a asumir frente al Gobierno que esto no va más. Hay muchos que no quieren quedar desautorizados con lo que han hecho"."Los que están jugados hasta el cuello en la política de sostener a este Gobierno ayer (martes) presionaban y sé que hay muchos que están decididos a salirse de la CGT si la CGT asume un papel confrontativo, que es lo que reclaman las bases", agregó.Y agregó: "Hay dirigentes que se tienen que empezar a hacer oír dentro de la CGT, que están clamando por otra cosa".En ese sentido, el dirigente docente reclamó que "tiene que haber un paro general ya", a la vez que auguró que habrá cambios en la conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT)."En marzo tenemos que ir al paro general y a partir de ahí tenemos que discutir cómo seguimos confrontando con este Gobierno y cuando eso suceda dentro de la CGT los cambios se van a empezar a sentir para bien y para mal, pero se tienen que empezar a sentir", concluyó.