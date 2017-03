Bordet destacó el "esfuerzo y compromiso cotidiano" de las mujeres

Paritarias y huelga docente

En el marco de la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, el gobernador Gustavo Bordet redobló su compromiso para "lograr la igualdad de género y desterrar conceptos de violencia de género y abusos que todavía ocurren en nuestra sociedad".Así lo indicó adurante el recambio de imágenes en los seis cuadros de mujeres entrerrianas que se realizó hoy en el Salón de las Mujeres Entrerrianas."Es un día de conmemoración, de reflexión y homenaje para muchas mujeres que nos precedieron y que han dejado una huella imborrable", celebró el mandatario provincial.En la oportunidad, Bordet se comprometió a "trabajar en los problemas que tenemos en el presente y en las previsiones a futuro para evitar situaciones que nos duelen a todos, como los casos de violencia de género y de desprotección de mujeres y sus familias"."Desde nuestra gestión hemos dado muestras de comprometernos con estos temas que no están corporizados o visibilizados que permanecen en lo más interno de nuestras sociedades y de manera lacerante nos duelen a todos", profundizó el gobernador.Y en esa línea, enumeró las mejoras de los Juzgados de Familia, la profesionalización de las áreas del Copnaf y el aporte de recursos, al tiempo que valoró el trabajo junto a las legisladoras "para alcanzar la igualdad y la equidad de género".Tras ello, agradeció "a todas las mujeres que trabajan todos los días en nuestras escuelas, a todas nuestras mujeres docentes por educar a nuestros hijos, y a aquellas que trabajan en la salud, que están al lado de quienes están sufriendo y por tener esa sensibilidad ayudan en el ánimo, más allá de la capacidad técnica y profesional que puedan tener para desempeñar su cargo"."Quiero agradecerles a todas las mujeres que en distintos lugares, en distintos ámbitos de nuestra provincia ponen el esfuerzo cotidiano, el compromiso para poder tener no una gestión, sino una provincia como todos los entrerrianos nos merecemos", continuó diciendo Bordet, y agregó que "por eso es que hoy renovamos y redoblamos el esfuerzo, el compromiso, sabiendo que hay una gestión que en mi persona va a estar permanentemente acompañando en esta lucha, en esta tarea, porque entendemos que a esto tenemos que hacerlo absolutamente entre todos porque ahí está la clave y la garantía de que lleguemos a cumplir los objetivos fijados".Respecto de las jornadas de paro y movilización encabezadas por los sindicatos a nivel nacional, el gobernador manifestó: "Vemos con mucha preocupación el desarrollo de la economía a nivel nacional porque influye e incide en nuestra provincia. Y trabajamos para lograr los consensos necesarios tanto desde el Estado como para la actividad privada, para poder sostener y garantizar el empleo"."Nuestra gestión tiene una profunda preocupación para mejorar las condiciones estructurales de desarrollo que permitan el sostenimiento del empleo en la provincia", subrayó.Por lo que cuando se le consultó por la reunión paritaria que mantendrán representantes de Ejecutivo con los sindicatos ATE y UPCN, éste argumentó: "Siempre estamos dispuestos a buscar el diálogo y consenso, y encontrar un punto de acuerdo en el marco paritario con el más absoluto respeto por las organizaciones gremiales"."Creo que la vía para llegar al acuerdo está en las paritarias, y no en los paros que a los únicos que perjudican es a los trabajadores".Sobre el paro docente, comentó que se le había informado que el porcentaje de acatamiento a la medida de fuerza de hoy, era "bastante menor"."Somos bastante respetuosos del derecho de huelga pero también vamos a ejercer la obligaciones que nos corresponde como provincia por nuestros chicos, que son los más importante, porque 400 mil alumnos entrerrianos no tendrán una semana de clases", sentenció.