Analizaron la situación del empleo en diversos sectores de Entre Ríos

El secretario de Trabajo, Oscar Balla, continuó la ronda de intercambio con los sindicatos, con el objetivo de ratificar el diálogo y aunar lineamientos en pos de defender los puestos de trabajo en la provincia.Durante la reunión encabezada por el titular del área laboral, se analizó la situación de empleo en el sector de la metalúrgica, la construcción, la mecánica y los servicios. El propósito es unificar criterios para proteger los puestos de trabajo en cada sector.Sobre la convocatoria, Gabriel Reyes, del Sindicato de Mecánicos y Afines al Transporte Automotor (Smata), señaló que "resulta positivo reunirse para poder analizar los problemas que enfrenta cada sindicato y anticipar estrategias en común". Respecto al contexto laboral indicó que "el empleo no registrado es el problema a solucionar, por eso trabajaremos en conjunto con el área laboral para aumentar los controles y buscar frenar el trabajo en negro". Explicó que "actualmente no se registran despidos en el ejido provincial y el sector está mostrando un movimiento comercial motivado por la reactivación de la venta de autos".Por su parte, Luis Heize, del Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicios, Garajes, Playas de Estacionamientos, Lavaderos Automáticos y Gomerías de Entre Ríos (Soesgipe), celebró la iniciativa de diálogo porque "el acercamiento hace bien a los gremios y a la delegación laboral, ya que sirve para compartir distintos criterios y homologar estrategias". Heinze se mostró conforme con la situación que afronta el sector porque "en la provincia se mantienen los puestos de trabajo y existe una gran cantidad de trabajadores, que en su mayoría se encuentran registrados".Finalmente, Ramón Leonard, de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) consideró que "la convocatoria ayuda a conocer el escenario del empleo en la provincia". Y agregó: "El sector metalúrgico se encuentra en una situación de amesetamiento, ya que no tiene problemas generales de empleo; sólo algunas situaciones específicas que se van solucionando". Sin embargo, manifestó que "no existe una expectativa a largo plazo a nivel nacional, por eso se necesita unificar criterios para paliar la situación y defender los puestos de trabajo día a día".Participaron también del encuentro el coordinador general del área, Armando Ferrari, y el director de Trabajo, Silvio Pucheta.