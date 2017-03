Pablo Moyano: "El paro ya está, se va a anunciar en los próximos días"

El secretario adjunto del Sindicato de Choferes de Camiones, Pablo Moyano, afirmó que los incidentes tras la movilización de la CGT se produjo por "200 muchachos kirchneristas que se hacen los Rambo" y consideró que fue "un error abrirle el juego a los intendentes, a los movimientos sociales kirchneristas", a la vez que reconoció que "por supuesto hay bronca" dentro de la central obrera."Fue una marcha multitudinaria. Más de 300 mil trabajadores protestando contra las políticas de ajuste de (el presidente Mauricio) Macri. Lamentablemente por 200 muchachos que empañaron todo un trabajo. Los vimos todos, eran los muchachos de Berazategui. Le hacen el juego al Gobierno, porque hoy está todo el mundo hablando de los incidentes de ayer (martes) en vez de enfocarse en los reclamos legítimos", sostuvo el dirigente sindical.En declaraciones periodísticas desde la empresa Sancor, que cesanteó a 500 trabajadores, el secretario Gremial de la Confederación General del Trabajo (CGT) minimizó los incidentes y afirmó que se trató de "tres empujones", aunque advirtió: "Nadie nos va a venir a apretar"."A nosotros no nos van a venir a correr 200 muchachos, ni los de la Línea 60, ni los remiseros de Ezeiza, ni estos muchachos kirchneristas que se hacen los Rambo, cuando fue su Gobierno el que más precarizó a los trabajadores", subrayó.En ese sentido, Moyano planteó que "puede ser un error que cometió la CGT el de abrirle el juego a los intendentes a los movimientos sociales kirchnerista".Consultado sobre las presiones de esos sectores para que se fijara la fecha de un paro general, el dirigente camionero remarcó que "el que para el país es la CGT. ¿Quién lo va a parar? ¿La línea 60, los remiseros de Ezeiza o los intendentes kirchneristas? El que para el país es la CGT y la fecha la va a poner la CGT"."El paro ya está, se va a anunciar en los próximos días. Va a ser fin de marzo, primeros días de abril", señaló.Asimismo, blanqueó las internas dentro de la central obrera e indicó que "por supuesto que hay bronca, con lo que pasó y porque no salió la fecha" de la medida de fuerza.A pesar de que manifestó que "lo que pasa en la CGT, queda en la CGT", el secretario adjunto del Sindicato de Choferes de Camiones subrayó que "seguramente, si estaba (el exsecretario general de la CGT Hugo) Moyano, esto no pasaba y hubiese habido un paro hace mucho antes contra Macri".Acerca de su padre, contó que habló respecto al acto del pasado martes: "Estaba contento por la movilización que fue impresionante y después con bronca por lo que pasó", en alusión a los incidentes.