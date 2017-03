CGT confirma paro general a fin de mes si "el Gobierno no rectifica" sus medidas

Fuertes críticas

Rectificar las medidas

Masiva marcha y acto de la CGT: "No vamos a permitir que este Gobierno avance sobre los trabajadores", señalaron los dirigentes.La CGT protagonizó su primera gran movilización contra el Gobierno, al que le reclama cambios en la política económica, resolver la situación del empleo, y que no ponga techo a las paritarias, y hay expectativa por la posibilidad de anuncio de un paro general.El integrante del triunvirato de la CGT Juan Carlos Schmid sostuvo hoy que la central obrera no va a "dilatar" la convocatoria al paro nacional y adelantó que "va a haber una medida de fuerza en la Argentina hacia el final de este mes"."No estamos aquí para dilatar nuestra protesta. No vinimos únicamente a hacer un diagnóstico, sino que venimos a anunciar que va a haber una medida de fuerza en la Argentina hacia el final de este mes", anunció el dirigente.Ante una multitud, Schmid denunció que "el Gobierno ve un retrato social y económico que la mayoría de los que estamos acá no ve" y que "hace meses que hablan de la aparición de brotes verdes pero hasta que esos brotes se conviertan en rama los problemas los sufren los trabajadores con los despidos y la perdida de salarios"."Cambiemos ha manifestado que su objetivo es llegar a la pobreza cero pero también afirma que para ello vamos a tardar 20 años. En cambio ha sido muy veloz para resolver la demanda de los grupos económicos. Es por eso que vamos a ir a una medida de fuerza, porque hay una velocidad para los poderosos y otra para los débiles y por eso se agranda la brecha", apuntó.El dirigente dijo además que la CGT "entiende la premura de todos los sectores" para convocar a un paro nacional y dijo que el empresariado argentino "es mezquino y tiene un espíritu de absoluta falta de cooperación con nuestros compañeros".Y le apuntó además a "los voceros del Gobierno que se creen modernos y los CEOs que se creen brillantes".El integrante del triunvirato de la CGT, Héctor Daer, afirmó esta tarde que si el "Gobierno no rectifica sus medidas habrá paro nacional los primeros días de abril" por 24 horas.Al cerrar el acto frente al Ministerio de Producción, en Diagonal Sur y Chacabuco, Daer subrayó: "La fecha ya está puesta, si el Gobierno no rectifica sus medidas, los primeros días de abril habrá un paro de 24 horas".El dirigente sindical, que también es diputado nacional del Frente Renovador, no reveló la fecha de la medida de fuerza, pero pidió que "el paro sea como esta marcha, acompañado por todos los sectores de la sociedad"."Ante esta dolorosa realidad del país de carne y hueso, nosotros siempre vamos a apostar al diálogo, pero también queremos coincidencias en la mesa, es hora de precisar a dónde estamos y cómo nos vamos a organizar para la lucha y la protesta nacional", afirmó Daer.Por su parte, Acuña advirtió que la central "no va a permitir" que el Gobierno ponga "techo o piso" a las paritarias."Con el diálogo solo no hacemos nada, queremos respuestas", enfatizó Acuña, y resaltó: "Si el Gobierno no da respuesta, esta confederación le va a poner fecha a un paro a fines de marzo o principios de abril".Acuña sostuvo, a la vez, que el Poder Ejecutivo "se jacta" de "dar marcha atrás cuando se equivoca", algo que "no hizo con los trabajadores"."Se imaginan ustedes si fueran médicos, estaríamos todos muertos porque no aciertan una", agregó.