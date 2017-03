Bullrich dijo que dialogará con gremios docentes sólo si no hacen huelga

"Nosotros vamos a convocar, habrá reuniones. Pero todos saben que yo no llamo con conflicto. Saquemos el conflicto del medio. En la Ciudad lo logramos. Y la idea es que sea lo mismo a nivel nacional", expresó el funcionario.Cuestionó la huelga de 48 horas que llevan adelante los docentes en casi todo el país, convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), al sostener que "no había una razón para el paro".Bullrich reconoció que existe una ley que le ordena a él como parte del Poder Ejecutivo a realizar una paritaria nacional, pero dijo que esa norma "no establece fecha" y sí cuatro funciones básicas que "son cumplidas".Esas funciones consisten en establecer el mínimo salarial, que desde 2016 es automático; fijar el calendario escolar; impulsar la formación docente; y atender los planteos sobre carrera docente y condiciones laborales."Ayer muchísimos docentes me llamaron para decirme que no estaban de acuerdo con el paro e iban a clase", dijo el funcionario al fustigar la decisión de miles de maestros de paralizar el inicio del ciclo lectivo 2017.Bullrich explicó que decidió eliminar la paritaria nacional porque en 2016 ya determinó que el salario mínimo de los docentes -que era 5.600 pesos- pase a estar de forma automática un 20% por encima del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) de la economía.Ese salto mayor al 70 por ciento llevó el salario mínimo docente a 9.672 pesos y se dispuso que la actualización fuera automática en adelante, para que no fuera necesaria la negociación que ahora reclaman los gremios."Eso no quiere decir que suspendamos el diálogo", dijo Bulltich en declaraciones a Radio 10 antes de señalar que él se había reunido en diciembre con los referentes sindicales y en ese momento anticipó que no habría paritarias nacionales.El ministro dijo que el fondo que la Nación invierte en las provincias para compensaciones salariales a los docentes pasó de 8.500 millones de pesos en 2015 a "más 22.000 millones" de pesos este año."Estamos presentes. A mí me preocupa que haya provincias que no puedan pagar algunos salarios. Por eso más que duplicamos el fondo del incentivo docente. También aumentamos las compensaciones salariales", expresó.