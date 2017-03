Para el Gobierno, "las razones de la marcha" sindical "son falsas"

Política La CGT se moviliza y anunciaría hoy un paro general

"Las razones por las que dicen que van a la movilización son falsas. Hablan de destrucción del empleo. Y eso es falso, se está creando empleo. Dicen que hay desaparición de pymes y también es falso: aunque desde el 2013 desaparecieron 9.000 pymes en el país. La supuesta lluvia de importaciones también es falsa: en 2016 se importó un 7% menos que en 2015. Y un 25% menos que en 2011", afirmó el ministro de Producción, Francisco Cabrera.Para el funcionario frente a cuya cartera tendrá lugar la movilización sindical, se trata de una marcha "claramente motivada por razones políticas".En declaraciones a un matutino porteño, el ministro indicó: "hemos tenido mucho contacto con los sectores gremiales durante 2016, que fue un año duro para la economía, con una herencia de desorden macroeconómico muy importante, que hizo sufrir al bolsillo de los argentinos, a las empresas"."Ese reordenamiento provocó, sin embargo, que en el último trimestre del año pasado finalmente creciera la economía y también estamos viendo crecimiento en este primer trimestre de este año. En ese contexto de crecimiento de la actividad, de las exportaciones y del empleo, hacer una movilización con los argumentos que se plantearon sólo se explica por motivaciones políticas", subrayó.Para Cabrera, la movilización "es como inaugurar el año electoral" y subrayó que "hay un juego que tiene que ver con el la interna del propio peronismo".Cabrera indicó que "no hay destrucción" de empleo y que en ese contexto "la movilización es por la destrucción de puestos de trabajo"."En un contexto de no creación de empleo de los últimos 4 años, cuando el empleo privado formal no crece en la Argentina desde hace 7 años. Nosotros estamos en un trabajo fuerte de modificar esa realidad a través de la atracción de inversiones, de impulsar exportaciones, de promover el consumo. Son los elementos de la demanda agregada, y están creciendo", puntualizó.Para Cabrera, los gremios "pueden decir que aún se percibe poco, que esto tarda en llegar al bienestar de la gente, pero eso lo entienden sindicalistas profesionales como es la mesa de la CGT".El funcionario dijo que espera que tras la marcha "se retome el diálogo" y sostuvo que si se anuncia un paro general "no pasa nada"."No pasa nada, nos va a parecer otro elemento adicional que tiene que tiene que ver con la política. Porque no hay ninguna razón para que haya un paro.