El Senado trata en comisión la provincialización de Salto Grande

Legislación General tiene para analizar -y eventualmente emitir dictamen- el proyecto de ley, autoría del concordiense Ángel Giano (FpV), por la que "declara que los recursos naturales hídricos existentes en el territorio provincial y la energía que se produce como fruto de su explotación corresponden al dominio originario del Estado entrerriano conforme las previsiones constitucionales del orden nacional y provincial". Refiere a lo que se conoció como la provincialización de Salto Grande.



A partir de las 11, en la sala de reuniones de comisiones del Senado, en el 2º piso de la Casa de Gobierno, se reunirán los legisladores que conforman la comisión que preside Lucas Larrarte (FpV).



"Presentamos el proyecto el 13 de diciembre, obviamente para que sea tratado en el Senado. Hasta ahora hemos escuchado opiniones de la oposición con argumentos más políticos que jurídicos", subrayó el senador.



Sobre las expectativas de que la iniciativa sea aprobada, en primer lugar aclaró que esta semana no está convocado el Senado a sesionar, por lo tanto de lo que se trata por ahora es de estudiar el proyecto. "Supongo que después de tres meses de haber sido presentado y haber estado en los últimos 15 días en la agenda de los medios de comunicación, los senadores de la oposición lo habrán estudiado", dijo a El Diario.



Insistió sobre el carácter declarativo de la iniciativa por lo que admitió que luego habrá que completar la gestión en Nación, probablemente con un proyecto de ley, en su opinión. En consecuencia, adelantó que a pedido del Gobernador ya ha conversado personalmente con cada uno de los cinco diputados nacionales del Frente para la Victoria. Dijo asimismo que ha recibido el acompañamiento del ex gobernador Jorge Busti y también, del ex senador nacional Héctor Maya.



Aportó que por día, las 7 turbinas de la represa de Salto Grande del lado argentino generan energía por $11 millones, $4.000 millones por año.



Pliegos Por otra parte, hoy a las 10 la comisión de Asuntos Constitucionales seguirá el trabajo iniciado el año anterior con los pedidos de Acuerdo de Pablo Javier Giannini Álvarez -fiscal Adjunto de la Fiscalía de Estado de la Provincia-; Sebastian Miguel Trinadori -fiscal Adjunto de la Fiscalía de Estado de la Provincia-; Ángel Luis Moia -Juez para el Juzgado Civil y Comercial Nº 9 de Paraná-; Nelson Daniel Alú -Juez para el Juzgado Civil y Comercial Nº 3 con competencia en concursos, quiebras y procesos de ejecución de Concepción del Uruguay-; Agustín Adolfo Weimberg -Juez para el Juzgado Civil y Laboral de Villa Paranacito-, y Ricardo Agustín Larocca -Juez para el Juzgado Civil, Comercial y Laboral de San Salvador-.