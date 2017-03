La Secretaría de Trabajo justificó el relevamiento sobre presentismo docente

La Secretaría de Trabajo de la Provincia dio cuenta del relevamiento que hizo este lunes en establecimientos educativos a fin de tomar conocimiento sobre el nivel de actividad del día en función del paro convocado por las entidades gremiales docentes. "Según la Organización Internacional del Trabajo, el derecho de huelga, constitucionalmente garantizado, no es un derecho retribuido", resaltaron desde la repartición.Aclararon que esta acción se lleva a cabo en el marco de las facultades de que dispone la Secretaría de Trabajo, y a partir de los datos aportados por las autoridades de cada institución, utilizando instrumentos formales pertinentes.Hicieron hincapié en que "de ningún modo, ello afecta el derecho a huelga o la libertad sindical, sino que responde a la obligación que el Gobierno Provincial tiene de contar con un registro de presentismo. A este respecto, cabe mencionar que en otras oportunidades han sucedido irregularidades a la hora de establecer las inasistencias por parte del personal docente", argumentaron.Y continúan: "la OIT ha expresado su posición acerca del pago de salarios durante las huelgas no presentando objeción alguna a las deducciones por las jornadas no trabajadas".Sostienen que "de esta manera, la Provincia ajusta su proceder a la legalidad y jurisprudencia vigente, obrando en defensa de los intereses de los entrerrianos y sin ningún propósito atentatorio contra la libertad sindical. Incluso, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha convalidado este procedimiento por el cual se pagan los días trabajados"."El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, por su lado, ha señalado que si bien los agentes gozan del derecho constitucional de huelga, su ejercicio no importa un consecuente derecho de percibir haberes por el tiempo de inasistencia al trabajo o de retención de servicios de quienes adhieran a la medida de fuerza. Tanto en el ámbito privado como en el de la Administración Pública, corresponde una retribución a quien presta un servicio. Precisamente, la huelga constituye una ausencia al servicio, una falta de prestación de él, que puede llevar un objetivo legítimo, pero que se expresa en una carencia de servicio", concluye el escrito.