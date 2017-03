Daer condiciona que no se anuncie un paro a un cambio del rumbo económico

El miembro del triunvirato de conducción de la CGT y diputado nacional, Héctor Daer, enfatizó la posibilidad de que se anuncie finalmente un paro contra el Gobierno esta semana al señalar que la posibilidad de que el mismo se frene está librada a que cambie el rumbo económico.



El legislador y sindicalista señaló que la posibilidad de que no haya paro "depende de que el Gobierno cambie el rumbo económico", al tiempo que estimó que el éxito de la medida de fuerza de este martes no es "que haya 500 mil personas, sino que el Gobierno perciba un reclamo real".



Entrevistado en radio Mitre, Daer puntualizó que si el Gobierno no escucha los reclamos de la movilización del martes, "seguramente vamos a estar viendo involucrados en la convocatoria a un paro".





Ante las críticas a la medida de fuerza de parte del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, Daer señaló que "la mesa de diálogo la rompieron los empresarios, que no cumplieron con el bono de 2000 pesos y con no despidos hasta el mes de marzo, ellos rompieron; y no hubo una acción del Gobierno que haga cumplir esos acuerdos".



Daer aclaró que el de esta semana es un acto "de la CGT, no es de un partido polÍtico, ni de un dirigente encumbrado", y respecto de la participación en el mismo pidió "que vengan todos los que estén de acuerdo con los postulados de la CGT".



Apuntó además que las exigencias al Gobierno son las mismas que le hacía la CGT al Frente para la Victoria. "Estamos en la misma situación que antes", aunque aclaró que "había proceso inflacionario, problemas en la economía, pero los trabajadores recuperábamos salarios" mientras "hoy hubo un ajuste brutal sobre sectores de ingresos fijos".