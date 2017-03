Gremios docentes reclamaron paritaria federal y la CGT confirmó un paro general

Una masiva manifestación convocada por los gremios docentes se realizó este lunes entre el Congreso Nacional y la sede del Ministerio de Educación de la Nación, en el marco del paro que se extenderá hasta el martes, para pedir que se convoque a la paritaria nacional docente, que el gobierno rechaza porque no paga los sueldos en las provincias.Los gremios se manifiestan en el marco de una huelga de 48 horas que impidió durante esta jornada el inicio de las clases en la mayoría de las escuelas públicas de gestión estatal del país.La marcha fue encabezada por una bandera con la consigna "Apertura de paritarias" y estaban al frente la secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) Sonia Alesso, sus pares de la Unión Docentes Argentinos (UDA) Sergio Romero, del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) Mario Almirón, la Confederación de Educadores Argentinos (CEA) Fabián Felman y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet) Héctor Pedro Cova."Ya lo tenemos el paro nacional, quédense tranquilos". Carlos Acuña, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicios, Garages, Playas de Estacionamiento y Lavaderos y uno de los integrantes del triunvirato de la CGT, se adelantó a la movilización de la central obrera convocada para mañana y anunció que "antes de fin de año se realizará un paro general de 24 horas".Acuña, al igual que otros dirigentes gremiales como Hugo Yasky (CTA), participó del acto central organizado por los sindicalistas que representan a los docentes frente al edificio del Ministerio de Educación.El primer plano de la marcha fue compartida por el secretario general de la CTA de los Trabajadores Hugo Yasky y los titulares del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba-Ctera) y la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-Ctera), Roberto Baradel y Eduardo López, respectivamente.El anuncio del primer paro de actividad que tendría el gobierno de Mauricio Macri se realizó ante los reclamos de los maestros para que central obrera endurezca su posición. "Que convoquen para arreglar el desfasaje que nos quedó del año pasado", reclamó Acuña."Algunos funcionarios van por los medios para decir que lo de hoy es política, que lo de mañana es política, pero ellos ¿de dónde vinieron? ¿de un repollo? que se dediquen a gobernar en lugar de hacer campaña", agregó el delegado gremial ligado a Luis Barrionuevo. "Que se dediquen a gobernar", añadió.Yasky, en tanto, afirmó que si el Ejecutivo no convoca a una paritaria nacional "sigue la huelga". "Acá hay un ministro que duerme la siesta y hoy lo estamos despertando; no nos van a derrotar, vamos a ponernos de pie"."Hay en este país verdaderos anafabetos políticos; tener mucho dinero no significa no ser analfabeto político, incluso pueden estar en la Casa Rosada o en algunos ministerios", aseguró.A la movilización se sumaron los estatales afiliados a ATE que por la mañana realizaron un acto frente al ministerio de Trabajo de la Nación en la avenida Leandro Alem 650 y que este lunes también iniciaron una huelga de 48 horas en rechazo del 18 por ciento de aumento salarial ofrecido por el Gobierno y en defensa de los convenios colectivos de trabajo.