Deporte amateur: quieren que sea obligatoria presentación de certificado médico

El diputado provincial se reunió esta mañana con el secretario de Deportes de la provincia, José Gómez, a quien le presentó el proyecto de ley mediante el cual propone la obligatoriedad de los deportistas amateur de la presentación de un certificado médico de aptitud física y un electrocardiograma para la práctica de cualquier actividad deportiva encuadrada en eventos y ligas amateur y semiprofesional, como también carreras de calle de carácter competitivo (5km o más) que se desarrollen en la provincia de Entre Ríos, no federadas.



La idea surgió a partir de los reiterados casos evitables de descompensación y muerte súbita, ocurridos en ligas de fútbol amateur y competiciones de calle, como maratones.



Al término del encuentro con el funcionario, Gustavo Zavallo explicó que texto que ya fue ingresado en la Cámara de Diptuados, posee el objetivo central de "ordenar y brindar un mayor marco regulativo a las políticas de promoción y prevención en la salud de los deportistas amateur, que se desarrollan en las diversas actividades y especialidades".



"Entre Ríos es una provincia muy ligada al deporte amateur, recreativo. Mucha gente decide acercarse al deporte como una forma de mantenerse saludable y en forma. El aumento exponencial de los adeptos al running o la gran cantidad de entrerrianos que participan de ligas amateur infantiles y para adultos es una prueba de ello. No obstante, existen factores de riesgo que se deben prevenir oportunamente. En base a eso, con Gómez coincidimos en la necesidad de profundizar en un marco regulatorio, haciendo hincapié en la salud preventiva de cada deportista", argumentó Zavallo.



Y sostuvo que según expertos, "un electrocardiograma bien hecho puede detectar hasta 10 causas de muerte súbita, lo cual reviste la importancia central de un chequeo médico preventivo, antes de iniciar cualquier actividad física prolongada en el tiempo".



El proyecto prevé que dicho certificado y electrocardiograma deberá ser expedido por un profesional médico matriculado en la provincia de Entre Ríos y tendrá una validez máxima de un año, a partir de la fecha en la que fuera remitido.



"Si bien son muchos los eventos o ligas que solicitan un certificado médico, en la mayoría de los casos estos no son consecuencia de un estudio completo del deportista, acompañado con el análisis y seguimiento de la historia clínica en mano. Queremos que se genere conciencia en torno a la importancia cuidar nustra salud y así prevenir casos de muerte súbita, como ya ha ocurrido en reiteradas oportunidades", puntualizó.