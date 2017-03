En medio de un paro, Macri abre este lunes el ciclo lectivo en Jujuy

El jefe de Estado estará acompañado por el ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich; el gobernador de Jujuy,Gerardo Morales, y otras autoridades provinciales y municipales, se informó oficialmente.El acto se desarrollará a partir de las 10 en la escuela primaria N° 17 "25 de Mayo", situada en Rivadavia 352 de esta población jujeña que el pasado 10 de enero sufrió las consecuencias de un devastador alud.A su arribo al lugar, el Presidente se reunirá con las autoridades educativas y posteriormente ingresará al patio principal junto a los alumnos que este año comienzan el primer grado. Macri firmará luego el Libro de Honor de la escuela y cerrará el acto con un discurso alusivo.La localidad de Volcán, a unos 40 kilómetros de San Salvador de Jujuy, sufrió serios destrozos el pasado 10 de enero cuando fue azotada por un alud de lodo y piedras provocado por intensas lluvias caídas en esa zona.Los docentes de las escuelas públicas de todo el país, incluidos varios gremios que ya aceptaron subas salariales, iniciarán mañana un paro de dos días que impedirá el comienzo normal de clases en reclamo de paritarias nacionales y la medida de fuerza puede complicar también las actividades en colegios privados por la adhesión de sindicatos del sector.En medio de la puja entre los gremios y distintos gobiernos provinciales que ofrecen aumentar los sueldos entre el 4,5 y el 18 por ciento en cuotas, los dirigentes se toparon con la negativa de la Nación a discutir un piso salarial general con el argumento de que cada estado debe fijar los haberes de sus trabajadores.BUENOS AIRES: gremios docentes, agrupados en la FEB, desafían la conciliación obligatoria de la gobernadora María Eugenia Vidal y harán el paro de 48 horas, tras lo cual el martes se reunirán para analizar la situación y retomar las negociaciones con el gobierno. Rechazaron oferta de aumento del 18 por ciento a pagar en cuatro tramos, indexables por la inflaciónCIUDAD: los docentes de UTE-CTERA encabezarán el paro y marcha mañana en la ciudad, mientras el gobierno -que ofreció 18% de aumento- citó a nueva reunión el martes.CATAMARCA: seis gremios docentes irán a la huelga contra el aumento ofrecido del 18% con adicionales, mientras el gobierno inaugurará el ciclo lectivo mañana en Siján.CÓRDOBA: Los docentes de UEPC participarán del paro y mañana marcharán en la provincia en rechazo al 18% de suba salarial y el martes se concentrarán frente a la CGT Regional para reclamar "el mantenimiento de puestos de trabajo".CORRIENTES: el Frente Gremial Docente cumplirá la huelga pese a que el gobierno ofreció un aumento del 24%. El gobernador Ricardo Colombi dijo que "no hay conflicto con los docentes, venimos cumpliendo con los reclamos y demandas del sector" con una propuesta salarial "muy superior a la media nacional".CHACO: los educadores estatales de ATECH y SITECH harán paro en rechazo del "insuficiente" aumento salarial ofrecido por la provincia de un 4,5% inicial para seguir las negociaciones.CHUBUT: los agremiados en ATECH se suman al paro y reclaman un piso salarial de 10 mil pesos.ENTRE RÍOS: la Asociación Gremial del Magisterio AGMER hará un paro de cinco días, dado que a la huelga nacional de 48 horas le sumó otra propia de 72 con un marcha el viernes, por lo cual el gobierno advirtió que descontará esos días no trabajados.FORMOSA: los educadores de Voz Docente confirmaron que harán el paro al denunciar el "incumplimiento" de paritarias, mientras el gobernador Gildo Insfrán inaugurará las clases mañana en Pirané con inauguración de obras y entrega de útiles.JUJUY: los docentes provinciales de Adep y profesores del Cedems cumplirán el paro pese a la conciliación obligatoria que dictó el gobierno de Gerardo Morales, a quien le piden la renuncia de la ministra de Educación, Isolda Calsina.LA PAMPA: los docentes de Utelpa van al paro en reclamo de una oferta concreta de aumento salarial para el primer semestre y repudiaron las demoras en iniciar las paritarias.LA RIOJA: el Frente Educativo de los cuatro sindicatos hará el paro lunes y martes, en rechazo a la oferta salarial de la provincia y en coincidencia con la huelga nacional, mientras el gobierno afirmó que no descontará los días no trabajados.MENDOZA: docentes del SUTE aprobaron el paro en rechazo al 17% de aumento en dos partes que ofreció el gobierno que analiza aplicar las subas por decreto.MISIONES: todos los gremios docentes adhirieron a la huelga, incluida la Unión de Docentes de la Provincia, que en febrero acordó un incremento salarial de 13%.NEUQUEN: los agremiados en ATEN realizarán paro por tres días en rechazo a los aumentos trimestrales que ofreció el gobierno y advirtieron que harán más huelgas la semana próxima si no logran mejoras en las ofertas de aumento salarial.RÍO NEGRO: los docentes de UNTER rechazaron el aumento salarial del 14% que propuso el gobierno al considerarlo una "tomada de pelo" y se sumarán al paro nacional y al del miércoles por el Día de la Mujer.SALTA: Si bien varios gremios aceptaron el aumento del 16% en dos cuotas del gobierno de Juan Manuel Urtubey confirmaron el paro de dos días que les será descontado de sus sueldos.SAN JUAN: los sindicatos UDAP y UDA dispusieron ir a la huelga independientemente del avance de las negociaciones con la provincia.SAN LUIS: los gremios de educación pública como UTEP y ASDE se plegarán al paro pese al anuncio del gobernador Alberto Rodríguez Saá de posibles aumentos de más del 38% pues afirmaron que "sobran motivos para hacer la medida", como la precarización laboral y falta de mantenimiento en escuelas.SANTA FE: la Asociación de Magisterio (Amsafe) rechazó el aumento salarial del 19,5% en dos tramos y anunció un paro por 72 horas que se iniciará el lunes.SANTA CRUZ: el gremio ADOSAC abrirá la semana con un paro de 72 horas para reclamar a la gobernadora Alicia Kirchner que llame a paritarias y complete el pago de salarios de febrero.SANTIAGO: el Círculo Santiagueño de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CISADEMS) se sumará al paro de dos días, con una marcha el lunes pese a que la gobernadora Claudia Ledesma anunció un aumento del 20% de los salarios.TIERRA DEL FUEGO: los docentes aún no recibieron convocatoria del gobierno de Rosana Bertone a paritarias pero irán al paro en protesta por esa situación y para reclamar subas del 50%.TUCUMAN: los gremios que aceptaron aumento del 18% con cláusula gatillo y una recomposición del 5% que corresponde a 2016 tampoco dictarán clase desde mañana porque se plegarán a la huelga nacional del sector.Fuente: agencias.