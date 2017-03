Frigerio: "Convocar a peronistas que quieran un cambio sería muy buena decisión"

De esta manera, el funcionario tomó partido en la discusión

que existe al interior del Gobierno entre quienes prefieren

posicionar a Cambiemos en un polo antiperonista y quienes

alientan una apertura hacia un sector del justicialismo que no

se ve representado por las ofertas del kirchnerismo ni del

massismo.



"Más allá de los nombres en particular, nuestro ADN está

conformado con dirigentes de distinta extracción política,

dentro de los cuales los peronistas tienen un espacio muy

importante. Y esto hay que seguir trabajándolo, yo creo que

necesitamos ampliar nuestra base de sustentación política.

Convocar a dirigentes de otros espacios políticos, en este caso

puntual del peronismo, que también como nosotros quieran un

cambio, sería una muy buena decisión", consideró Frigerio en una

entrevista publicada este domingo en el diario Clarín.



Frigerio, que pertenece al "ala política" del macrismo junto

a dirigentes como el presidente de la Cámara de Diputados,

Emilio Monzó, defendió la estrategia de ampliar la coalición

política de cara a la campaña electoral que se avecina, y

recordó que tanto el PRO en particular como Cambiemos en general

"en su origen se nutrieron de dirigentes de diferentes

fracciones políticas, muchos de ellos de origen peronista".



En este marco, subrayó que esta expansión de la "estructura

de Cambiemos" ya está en marcha y que viene dándose a nivel de

los municipios.



Consultado acerca de si imagina esta ampliación para los

comicios de octubre, contestó: "Es muy probable, sí, a nivel

local se está dando esto de incorporar dirigentes de distintos

espacios políticos a la estructura de Cambiemos".



De esta manera, Frigerio se mostró alineada a Monzó en la

puja interna con el ala más radical del Gobierno, que a

sugerencia del consultor Jaime Durán Barba propone demarcar la

identidad de Cambiemos, eludiendo cualquier acercamiento al

peronismo.



De todos modos, el jefe de la cartera de Interior evitó

ahondar en la polémica que desde el comienzo de la gestión de

Macri enfrentó al publicista ecuatoriano con el armador

bonaerense, y opinó que la contradicción entre ambos sectores no

es tal.



"Yo en mi equipo quiero a los dos. Quiero a Emilio, que

además es mi amigo, con el que hemos podido trabajar en conjunto

durante un año muy difícil, hemos podido sacar todas las leyes

que nos ha pedido el Presidente. También quiero a Durán Barba,

que ha probado durante más de 10 años que es un gran analista de

la opinión pública. Son roles totalmente diferentes y no se

pueden comparar", analizó, haciendo gala de diplomacia política.



Por otra parte, Frigerio justificó las marchas y

contramarchas de la Casa Rosada en cuestiones como el acuerdo

por el Correo Argentino, los recortes a las jubilaciones y la

movilidad del feriado del 24 de marzo, al considerar que esos

vaivenes fueron producto de una "relación de fuerzas negativa"

para el Gobierno y que lo obliga a recalcular algunas decisiones

que son interpretadas como "errores" por el resto del sistema

político.



"A veces, la dinámica de la gestión te va llevando a

apurar algunas cuestiones que, en general, por esta relación de

fuerzas tan negativa para nosotros, terminan en algunos casos

mal", reconoció.



El ministro destacó que para un "análisis" más cabal de los

tropiezos que tuvo el Poder Ejecutivo en las últimas semanas,

hay que tener en cuenta que "este es el primer Gobierno en casi

un siglo que tiene minoría en ambas cámaras y sólo maneja cinco

de 24 provincias".



Por eso señaló que muchas veces "el Presidente define una

política" que considera acertada pero que al no hallar el

"consenso" necesario, por el hecho de "tener una base de

sustentación política menor" a la de gobiernos anteriores, no le

queda más alternativa que "revisar la decisión".



"En el pasado esto no ocurría porque en los últimos 12 años

tenías un Gobierno que manejaba las cámaras, manejaba la

Justicia, los fiscales, tenía la suma del poder público, y en

consecuencia este tipo de errores no ocurría. Ocurrían otros

errores. La muerte de más 50 personas porque chocaban los trenes

porque nadie invertía un peso en la seguridad de las personas",

comparó.



Más allá del sinceramiento de los "errores no forzados",

Frigerio destacó que en el balance respecto de los aciertos de

gestión, el saldo es positivo.



"Cuando uno toma en cuenta la totalidad de las políticas

públicas que se llevaron adelante, de alguna manera los errores

que pudimos haber cometido tienen un impacto relativo menor",

evaluó.



Consultado sobre el manejo oficial del caso del Correo

Argentino, que puso al Gobierno en el ojo de la tormenta por la

sospecha de beneficios millonarios a favor de Franco Macri, el

funcionario consideró que "ahí faltó entender que este es un

país que fue gobernado por muchos años por funcionarios que no

hacían de la decencia y la honorabilidad una cuestión

fundamental".



"El Presidente y su equipo tenemos que entender que

tenemos que ser muy cuidadosos en estas cuestiones y todo lo

referido a algo que aunque sea lejanamente se va a interpretar

como que no se cuidaron las formas", opinó.

NA.