Iglesia pidió al gobierno y los docentes "bajar la escalada de confrontación"

En una muestra de la preocupación por el conflicto docente provoca también en el ámbito religioso, la Iglesia salió hoy a pedirle a las partes que flexibilicen su posición y se evite una escalada que multiplique los paros.



Lo hizo a través del presidente de la comisión de Educación del Episcopado y arzobispo de Rosario, monseñor Eduardo Martín, quien consideró que las autoridades deben "dar lo que más se pueda" y los gremios docentes "ceder un poco en sus reclamos".



No fue el único pedido que hizo la Iglesia. También solicitó bajar la intensidad del enfrentamiento verbal, en el que el gobierno acusa a los sindicalistas de tener motivaciones políticas y estos de ser insensibles.



"Preocupa la escalada de la confrontación, violencia verbal, porque aleja toda posibilidad de solución", advirtió Martín, en declaraciones a la agencia DyN. Y señaló que el diálogo es "clave" para poder alcanzar "un acuerdo razonable y que satisfaga a las partes".



Los gremios docentes convocaron a un paro para este lunes y martes cuando debería iniciarse el ciclo lectivo luego de que fracasaran las negociaciones salariales. Además, los sindicalistas piden la reapertura de la paritaria nacional, cosa que fue descartada de plano por el ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, por considerar que convocarla "no destrabará nada" porque su cartera no paga salarios ni tiene escuelas a cargo, sino que son las provincias las que intervienen.



.En este contexto de conflictividad, la intención de los rezos elegida para marzo por la Conferencia Episcopal Argentina y publicada en las redes sociales: "Para que quienes están involucrados en la educación de los argentinos formen en valores y desarrollen en cada uno las virtudes cívicas que conforman una red de compromisos estables".



Memoriosos recordaron que en 2008, el entonces arzobispo de Buenos Aires, cardenal Jorge Bergoglio dijo en medio de otro conflicto docentes: los alumnos son "rehenes de las contradicciones de los mayores".