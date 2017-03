Gremios convocarían a un paro general para dentro de un mes

La movilización convocada para el 7 de marzo por la Confederación General del Trabajo (CGT), servirá como escenario para el llamado a un paro general para dentro de un mes.



Así lo ratificaron algunos de los dirigentes que adhirieron a la medida, como Hugo Yasky, secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), quine en declaraciones al programa "Secreto de Sumario", que se emite por Radio 10, dijo "no dudar" de que "el martes se anuncia el paro general".



"Si el Gobierno ve que la mayoría de los argentinos reclama un cambio, las cosas pueden llegar a mejorar", consideró Yasky.



En este marco, el gremialista auguró "una marcha enorme", que condensará "el repudio a una política que hace retroceder a los trabajadores".



"A esta marcha vamos los que no votamos a -el presidente, Mauricio- Macri y también los que lo votaron", remarcó, y consideró que "no ir a la marcha es entregarle un cheque en blanco al Gobierno".



En la misma línea se expresó el secretario general de Canillitas Omar Plaini, quien aseguró que la CGT va a "realizar indefectiblemente" el paro contra la política económica del Gobierno nacional y estimó que "es probable" que en la marcha del martes "se diga la fecha" en que será convocada la medida de fuerza.



"Le dimos tiempo al gobierno por la responsabilidad institucional de la CGT, pero no es un problema nuestro la gobernabilidad es el gobierno que con sus medidas, sus herramientas, define cuál es el rumbo económico", dijo el jefe del gremio de vendedores de diarios.



Frente a la intención del Ejecutivo de retomar las conversaciones con la central sindical, Plaini aclaró que en la CGT "no cerramos el diálogo jamás", pero se quejó porque "se firmaron dos acuerdos" y "los despidos siguieron y el gobierno miró para un costado".



"El paro lo vamos a realizar indefectible, es probable que el martes se diga la fecha", anticipó Plaini, quien diagnosticó que "el Gobierno está totalmente desorientado en su rumbo económico" y lo acusó de ir "a contramano" del mundo con políticas de apertura de los mercados.



Desde el Gobierno, el ministro de Producción, Francisco Cabrera, llamó a "insistir en el diálogo".



Según difundió en un comunicado el Ministerio de Producción argentino, tras volver del viaje a España en el que acompañó la pasada semana a Mauricio Macri, el ministro subrayó la importancia de un "espacio de diálogo de los sectores de trabajo y la producción" que, según él, caracterizan a "una sociedad desarrollada, armónica y con crecimiento económico".



"El Gobierno y la CGT están embarcados en el mismo objetivo, la creación de empleo que es el problema estructural de la argentina, la falta de demanda de empleo de calidad", recalcó, y agregó que la organización es "razonable" y que " va a volver al diálogo" con el fin de "trabajar sobre cómo tener una estrategia productiva que genere empleo en la Argentina". (Ámbito)