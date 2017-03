Gabriela Michetti expresó que "el paro docente es irracional"

A coro, distintas figuras del gobierno han manifestado su descontento con el paro docente de lunes y martes. La vicepresidente Gabriela Michetti viajó a Mendoza para la Fiesta de Vendimia. Estuvo en la bodega Los Toneles durante el almuerzo de Bodegas de Argentina, la entidad que reúne a las principales exportadoras del rubro, y desde allí pidió "trabajar en equipo, ser más unidos".



En un mano a mano con periodistas, Michetti llamó "irracional" al paro de los trabajadores. "La herramienta del paro y las manifestaciones son constitucionales y tienen su sentido en la democracia, pero lo que decimos es que estamos en un país en el cual la situación económica es difícil, hace falta tiempo y que todos pongamos el hombro", planteó.



La vicepresidenta dijo estar sorprendida porque los gremios han cambiado su carácter dialoguista: "Hay una actitud demasiado politizada y metida en el clima electoral antes de tiempo y además cruzada por temas que no tienen que ver con los reclamos gremiales sino con la pelea electoral", precisó.



"El paro docente en algún punto es irracional. La gobernadora de la provincia de Buenos Aires [María Eugenia Vidal]ha dicho que se va acompañar el salario docente con el camino que vaya teniendo la inflación, pero veo como comienza a cruzarse la política poco productiva en un país que está haciendo mucho esfuerzo, sobre todo lo que menos tienen".



La vicepresidente indicó que, aunque entiende que los sueldos pueden no ser tan altos como desearían que fueran, el Gobierno "está cuidando la inflación para que la gente no pierda con ella parte de su salario".