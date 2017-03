Preocupación en Gualeguaychú por el funcionamiento del programa Remediar

Gualeguaychú cuenta con nueve Centros de Atención Primaria de la Salud (Munilla, Pueblo Nuevo, Villa María, Suburbio Sur, Médanos, CIC Néstor Kirchner, San Isidro, Cuchilla y San Francisco) y dos Centros Provinciales (Barrio Franco y Hospitalito Baggio), establecimientos públicos que cumplen una función importantísima en tanto garantizan atención sanitaria y social a miles de personas en distintos barrios de la ciudad.



Una de las políticas públicas centrales que hacen a una atención integral es la entrega de medicamentos; desde 2003 a través del programa REMEDIAR (actualmente llamado Cobertura Universal de Salud), el Ministerio de Salud de Nación se comprometió en la distribución de medicamentos fundamentales a través de botiquines mensuales, resultando un programa fundamental para un acceso igualitario al sistema de salud de todos los ciudadanos, que parte de la premisa de que los medicamentos son un bien social no un bien de mercado.



Recientemente el Secretario de Desarrollo Social y Salud de la Municipalidad, Dr. Martín Roberto Piaggio, manifestó su preocupación debido a que, tanto en Gualeguaychú como en otras ciudades del país, se reiteran desde 2016 problemas en la provisión de medicamentos, cuestión que afecta directamente el funcionamiento de los Centros de Salud.



"Nuestra ciudad cuenta con un primer nivel de atención de salud importante. El REMEDIAR es fundamental para su funcionamiento en tanto provee la mayor proporción de medicamentos que se entregan y cubre cerca del 90% de las enfermedades más frecuentes. Desde 2016 se comenzaron a presentar faltantes e irregularidad en la entrega, y el programa muestra signos de franco retroceso. Esta cuestión nos preocupa mucho porque están los derechos de nuestra comunidad en juego" afirmó el funcionario.



Desde 2003, gracias al programa REMEDIAR se distribuyen mensualmente medicamentos a casi 8 mil centros médicos de primer nivel de atención en todo el país; el botiquín mensual llega a contar con 74 medicamentos: aspirinas, ibuprofeno, antiinflamatorios, antibióticos de primera elección, antiparasitarios, anticonvulsivos, diuréticos; drogas como amoxicilina, cefalexina, metformina, glibenclamida, paracetamol, enalapril y simvastatina, entre otros, llegando así a 1,7 millones de personas por mes.



Se trata de un programa universal, en tanto la entrega de medicamentos no distingue si la persona tiene o no obra social.



Asimismo, a través de la Red Nacional de Laboratorios Públicos de Producción de medicamentos el Estado Nacional permite una regulación del precio en el mercado, garantizando el acceso a toda la población.



El viceintendente Dr. Jorge Maradey, por su parte, indicó que "las políticas públicas nacionales en materia de medicamentos son fundamentales porque hacen a la realización de los derechos sociales. Además permiten jerarquizar el primer nivel de atención en todo el país, lo cual permite el vínculo concreto entre Estado y comunidad. Las personas se atienden y se llevan su medicamento de forma gratuita, reducen el gasto particular. Por eso resentir este tipo de programas como REMEDIAR sería un retroceso enorme".