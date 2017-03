Milagro Sala reveló por qué se lesionó con unas tijeras en la cárcel

La líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, dijo hoy en una entrevista radial que brindó desde el Penal N° 3 de Mujeres de Jujuy, donde está presa desde enero del año pasado, que se "punteó" el estómago con una tijera, versión que había sido desmentida por el gobierno de Jujuy."Me punteé el estómago, estoy podrida de que me llenen de causas y que nadie haga algo", dijo esta mañana la dirigente social en diálogo con el ex titular del Sedronar Juan Carlos Molina en Radio Rebelde. "Estoy bastante triste, esto es de nunca terminar", agregó."Gerardo Morales me quiere muerta y hay gente que se esté prendiendo en esa", agregó. Además, citó "la teoría del samurái": "Los samurái se mataban porque preferían matarse ellos a que los maten los enemigos". Hacia el final de la entrevista, lanzó: "Pido disculpas por mi arrebatamiento desde mi profundo corazón de coya".En los últimos días, la abogada de Sala, Elizabeth Gómez Alcorta, denunció que la dirigente detenida se encuentra con un cuadro de "altísima vulnerabilidad psicológica", a raíz del "hostigamiento" de la justicia y el gobierno jujeños, y que por esa razón se había autoagredido el jueves 23 de febrero.Sin embargo, después se conoció que ese mismo día la dirigente solicitó por escrito talco, papel picado, serpentina y ají en vaina para festejar el inicio del Carnaval con el "jueves de comadres". Más tarde trascendieron imágenes de esa celebración y la versión de que en ese momento, Sala discutió con una compañera."Nunca fue una pelea para liderar. Estoy escribiendo un libro, estoy leyendo. No me interesa un pepino liderar. Cuando estuvimos celebrando el día de la mujer comadre, para nosotros los jujeños es hacer una ceremonia. No crean porque estuvimos bailando... es una ceremonia de los pueblos originarios. Pedimos hacer una ceremonia para agradecer a la madre tierra", dijo.El jueves de comadres es una fiesta donde se reúnen las mujeres que mantienen vínculos de madrinazgo de sus hijos y festejan desde el mediodía hasta bien entrada la noche ese parentesco cristiano sin la presencia de los hombres, que llegan a los festejos recién cuando cae la tarde. Las comadres se dan la bienvenida con un trago fuerte llamado "la vacuna", luego se tiran papel picado, serpentina y talco y bailan entre ellas ritmos andinos populares.Tras el incidente de la semana pasada, Sala deberá someterse a una serie de estudios clínicos y psiquiátricos a partir del viernes con especialistas del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema.La dirigente kirchnerista está detenida desde el 16 de enero del año pasado por el delito de sedición en una protesta pública y luego se le amplió la prisión preventiva por las denuncias de corrupción que pesan en su contra, ante el manejo discrecional de fondos públicos durante el gobierno de Cristina Kirchner