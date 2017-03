Se presentó el programa Precios Transparentes en Concordia

Se desarrolló en el Centro de Comercio Industria y Servicios de Concordia una reunión de trabajo donde se presentó el programa Precios Transparentes.



Del encuentro participaron el director General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de la provincia, Juan Carlos Albornoz; la directora de Defensa al Consumidor del municipio, Lorena Nicolini; el presidente del Centro Comercial, Diego Lago; empresarios, comerciantes y dirigentes sectoriales.



El encuentro surgió de la importancia del trabajo en territorio en el marco de la asamblea provincial de consumo integrada por 12 municipios entrerrianos.



Loggio aseguró que "solicitamos a los comerciantes que se exhiban los precios en las vidrieras y vitrinas para que el consumidor sepa realmente lo que está pagando, los comerciantes nos plantearon que el problema principal de fondo es la caída de las ventas y nos solicitaron que desde el estado entrerriano podamos transmitir el gobierno nacional la necesidad de fomentar políticas que incentiven el consumo".



En ese sentido, el secretario de Comercio remarcó que "el gobierno de Gustavo Bordet está de acuerdo con incentivar el consumo en las ciudades entrerrianas y nos comprometemos a elevar el pedido a la Secretaria de Comercio de la Nación".



Por su parte, Lagos en representación de los comerciantes de la ciudad dijo que "la situación de los comerciantes de la ciudad, no es excelente, por lo que debemos reconocer que siempre debemos tratar de lograr mayores ventas y brindar los mejores servicios a los consumidores, pero también debemos resguardar a nuestros comerciantes para que sus negocios crezcan y no vayan en caída o a un cierre abrupto. El interesarnos, el informarnos y ver cómo podemos fomentar las ventas, es una forma de ayudarnos mutuamente".



En tanto, Juan Carlos Albornoz, hizo referencia a "la tarea que se realiza desde la Dirección General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de la Secretaria de Comercio en capacitarse en forma continua para brindar esas herramientas que nosotros recibimos de la mejor manera posible".



Por su parte, la titular de Defensa del Consumidor de Concordia, Lorena Ivana Nicolini, explicó que "esta es una primera tarea de aprendizaje y capacitación, para luego realizar los controles y verificar que todos los comercios de Concordia tengan sus Precios Transparentes y en orden hacia los consumidores, lo que no significa que se vayan a aplicar sanciones inmediatas, sino que la aplicación de los mismos llevara un periodo prudente de prueba, como todos los programas que hemos aplicado hasta el momento".



Para finalizar, el secretario de Comercio expresó su preocupación por la situación actual del comercio en general: "Si bien hay medidas que intentan fomentar la venta, la realidad es que los comerciantes deben hacer malabares para sustentarse. Nuestro compromiso como gobierno provincial es brindar todas las herramientas, formas, y posibilidades que redunden en beneficio a los comercios, el cual es el trabajo mancomunado entre el sector público y el privado, con el mismo fin que es el fomento del crecimiento de Entre Ríos. "

Diferentes opiniones

En la charla, además de participar funcionarios provinciales, locales y representantes del sector privado, estaban presentes representantes de los distintos sectores comerciales de la ciudad de Concordia.



En la oportunidad, los funcionarios brindaron las herramientas que el gobierno provincial está desarrollando y aporta. También trabajaron sobre los programas nacionales para el sector.



"Nosotros como Pymes, además de enfrentar los problemas diarios, vemos que las ventas caen, y es por ello que tratamos de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para incentivarlas. Pero en esto es que crece la necesidad de tener información y soluciones que nos acerquen, para hacernos esto mucho más apto", explicó Diego Lagos.



En este sentido, dijo que "tengamos en cuenta que los comercios generalmente son de familias que han ido adaptándose a los tiempos y ajironándose los jóvenes a las necesidades, pero si ellos, no tienen la información suficiente, tanto del gobierno, como de las entidades crediticias y financieras, que son las que realmente están manejando la micro y la macro, nosotros maravillas no podemos hacer".



"Es por ello que se planteó, y por consenso entre los comerciantes y los funcionarios, elevar por escrito, tanto problemáticas como necesidades, para ver de qué manera obtenemos respuestas y podemos ir solucionando los obstáculos que nos impiden avanzar en la economía comercial, como la de todos los consumidores, que necesitan adquirir productos, pero saber ciertamente lo que están pagando y como lo pueden pagar, sin tener siempre que cortarse el hilo por lo más delgado", finalizo Lagos.



Cabe destacar que el explicativo de precios transparentes estuvo a cargo del responsable del área de Lealtad Comercial de la Dirección General de la Secretaria de Comercio, Fernán Poidomani.