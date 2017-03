Club San Agustín recibió fondos para poder adquirir elementos deportivos

Mediante el programa Mejor es Hacer, que se lleva adelante a través del Ministerio de Desarrollo Social, el gobierno provincial respalda diversos espacios con impacto comunitario.



"Con este aporte podemos afrontar un gasto que resulta oneroso para el club. Hoy en día algunos elementos no son baratos y esto nos permite afrontar esos gastos para brindar calidad en las prácticas", expresó el secretario del Club San Agustín de Paraná, Juan Oscar Rosales.



El proyecto denominado Mi Club, Mi Barrio fue presentado por la institución ante el programa Mejor es Hacer, dependiente de la cartera de Desarrollo Social, justamente con el objetivo de poder adquirir materiales nuevos, y de esta forma mejorar la calidad de prácticas de las distintas actividades que se desarrollan en el club, principalmente básquet.



En este sentido, Rosales explicó que el club cuenta con seis categorías en básquet femenino y cinco en masculino. Asimismo, resaltó que además ofrece otras disciplinas tales como yudo, taekwondo, clases de baile y gimnasio. "El club históricamente ha sido de puertas abiertas para todos los del barrio y para todos aquellos que quieran incorporarse a las actividades que ofrecemos. La impronta del club es histórica en esta cuestión, tomamos esa posibilidad de un club abierto y tratamos de expandirla", expresó.



Siguiendo en la misma línea, Sergio, entrenador de equipos de básquet, explicó: "Lo importante de que los chicos practiquen deportes es para reinsertarlos en la sociedad y sacarlos de la calle. Tenemos barrios por la zona del club que son considerados marginales y por eso invitamos a todas las criaturas y a sus padres a traerlos a practicar el deporte del básquet, que es uno de los que más gente congrega. A nosotros nos encanta darle práctica a los chicos y que estén contenidos dentro de nuestra institución".



Al retomar la palabra, el secretario del club sostuvo que "es muy importante que el Estado provincial acompañe a las instituciones deportivas. Esta es la primera vez que accedemos a una ayuda de este tipo".



"Decidimos presentarnos a este programa del Ministerio en primer lugar por la necesidad, porque como la cuota es simbólica y los recursos no abundan, lo que gestionamos es a través de recursos propios y realización de eventos; y fue así que en un primer contacto que tuvimos con organismos públicos de la provincia nos dieron la posibilidad de acercarnos al Ministerio de Desarrollo Social y presentar un proyecto. Le recomendaría a otras instituciones que se presenten, que busquen e indaguen información y se acerquen al Ministerio. Hay programas que son muy valiosos, que por ahí muchos no los conocen", dijo finalmente Rosales. (APF).