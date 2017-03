Instalarán una zona franca para productos entrerrianos en Medio Oriente

El gobernador Gustavo Bordet acordó con los empresarios entrerrianos que participaron de la misión comercial que el Consejo Federal de Inversiones (CFI) financió en Dubai, impulsar una zona franca que reduzca costos de aranceles de exportación para darle mayor competitividad al sector que produce desde la Región Centro. Lo hizo durante un encuentro de trabajo con los industriales en el que los interiorizó sobre los avances en la infraestructura portuaria provincial que les permitirá reducir sustancialmente el costo de los fletes.



Según informó el gobierno provincial, el interés de los Emiratos Arabes en importar más alimentos de la Región Centro tuvo una recepción "muy positiva" en el empresariado entrerriano que agradeció el respaldo oficial para participar de la Feria de Alimentos más importante de medio oriente.



Tras los encuentros que mantuvo con funcionarios de cancillería y de comercio de los Emiratos, el gobernador se reunió con los empresarios a quienes puso al tanto de la voluntad del gobierno árabe de cooperar para facilitar el ingreso de más alimentos entrerrianos a medio oriente.

En ese marco, autoridades del Departamento Económico de Dubai pusieron a disposición una oficina comercial que oficiará de nexo con las provincias de Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe, y que podrá agilizar junto a la embajada argentina en los Emiratos, la puesta en marcha de una zona franca.



"Venimos trabajando en la posibilidad de trabajar en una zona franca aquí en Medio Oriente que posibilite abaratar los costos de aranceles en la exportación. Estas misiones comerciales tienen como objeto no sólo los negocios que pueda realizar cada empresa en particular, sino los vínculos que se pueden generar para asociarse y compartir estructuras para reducir costos de transporte o producción", afirmó el mandatario entrerriano.

"Entendemos que es muy importante darle continuidad a este tipo de políticas en comercio exterior que llevamos adelante entre la provincia y el sector privado. Hay muchas empresas que ya están operando en este mercado pero es importante consolidarlo. Se ha incrementado el número de potenciales clientes, y se han establecido mejores vínculos comerciales no sólo con el mundo árabe sino también con África, Asia y Rusia que vienen a esta feria a integrar un circuito comercial", precisó Bordet.



"Por eso entendemos que es importante desde el gobierno provincial aportar a la mejora en infraestructura que permita proveer de más competitividad a nuestras economías regionales y para esto hay que trabajar con un firme propósito de generar un vínculo muy fuerte entre el sector público y el sector privado, lograr una sinergia que nos permita llevar adelante acciones que propendan al desarrollo como provincia no sólo económico, sino también en la formación y la generación de empleo", concluyó.



La palabra de los empresarios

"Esta feria cobra cada vez mayor importancia no sólo para la región del Golfo o medio oriente sino también para el lejano oriente", y la presencia del gobernador "le da legitimidad, le da más importancia, más credibilidad a las empresas, y además da una sensación de unidad, genera una imagen mucho mejor", valoró Leonardo Soifer, de la Gota Water S.A., empresa productora de agua mineral.



"Es positiva la imagen que genera porque no es una sola empresa que viene, sino que se ve que realmente hay un esfuerzo entre sector público y privado, y eso es muy importante", explicó Soifer

En tanto, Federico Gadea, de la Cámara de Industriales Arroceros de Argentina, aseguró que "el balance es más que positivo", y que "vinimos con una expectativa y nos vamos con una sensación de que se colmó la expectativa con creces".

"En estos mercados, Dubai es como el centro de operaciones de Medio Oriente y de lo que es Asia del Este. Hemos visto mucho interés por nuestro producto, el arroz argentino, y realmente nos vamos con mucha expectativa de generar negocios", afirmó Gadea.

"Notamos que el consumidor de arroz es exigente. Saben que es más caro pero lo valoran. Tenemos fuertes expectativas de que aquí se valora y podemos llegar a hacer buenos negocios", agregó.



Sobre la posibilidad de crear un pool de empresas entrerrianas para tener un lugar de depósito dijo: "Me parece muy bien que el gobierno de Entre Ríos preste atención a esto por el hecho de que si podemos juntar un pool de empresas entrerrianas, con un poco de apoyo gubernamental, tener un depósito en zona franca para nuestra producción sería realmente importante, porque no hay una fluidez de barcos de carga hasta la zona. Entonces la logística pone un cuello de botella para lo que es contenedores", y contó que "el domingo vamos a hacer una gira con un grupo para ver qué opciones hay y qué precios y veremos cómo se puede operar".



Además, consideró "importante" la iniciativa de tener un representante en la región, y contar con "un lugar de abastecimiento fácil y cercano para que el cliente que demanda los productos nuestros, o de Argentina, tenga la cercanía del producto y la disponibilidad".



Por su parte, la operativa de Comercio Exterior de La Sibila, María Dolores Poblete, destacó la feria a la que "viene gente de todo el mundo. No solamente de los Emiratos y del mundo árabe, hay gente de Asia, de África. Nuestros clientes europeos, que son clientes de hace muchos años, también participan en la feria. Es un lugar de encuentro para ver a todos nuestros clientes y potenciales nuevos negocios".



Luego de agradecer al CFI y al gobierno de Entre Ríos, Poblete se refirió a la iniciativa del gobernador Bordet sobre la reactivación de los puertos, y destacó que "nos bajaría mucho los costos logísticos poder exportar desde algún puerto de Entre Ríos". En ese sentido, también valoró "tener algún lugar de convergencia de todas las empresas entrerrianas. Es una facilidad enorme no tener que pensar en hacer envíos de un contenedor exclusivo para cada destino, sino un lugar que concentre la mercadería y que luego pueda salir a distintos destinos".



En tanto, el gerente de Tecnovo Sociedad Anónima, Héctor Eberlé se mostró "muy satisfecho" por el resultado de las gestiones durante la misión comercial, y subrayó que "estamos recibiendo la visita de otros países del mundo. No solamente de medio oriente".



Eberle destacó el trabajo para abrir una oficina comercial en oriente medio y la iniciativa para crear una zona franca en los Emiratos Árabes Unidos: "Esto, solos, es complicado hacerlo. Por eso estamos invitando a otras empresas de la provincia para hacerlo de forma conjunta".



Por último, el crespense sostuvo que "realmente es muy importante la presencia de los tres gobernadores. Primero porque representamos una de las regiones más importantes de nuestro país, que es la Región Centro. Y segundo porque el apoyo oficial siempre para la empresa es importante. Ellos ven que nosotros estamos acompañados por nuestros gobiernos, aprecian mucho ese soporte de seriedad que eso le brinda a esta misión comercial".