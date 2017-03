Paraná: la Asociación de Personal Superior reclama 35 % de incremento

Este viernes, integrantes de la Asociación de Personal Superior (APS) se movilizaron al municipio para reclamar apertura de paritarias en la comuna. "Nos movilizamos con comisión directiva y cuerpo de delegados reclamando la apertura de paritarias", dijeron a Elonce TV, representantes del gremio.



Al mismo tiempo indicó que solicitan al intendente Varisco "que cumpla con el acta firmada en septiembre, en la que se comprometió a abrir paritarias en el mes de febrero. No ocurrió y tampoco hay señales de que piense abrir paritarias a la brevedad".



"En la última semana de enero presentamos un expediente solicitando al intendente, que no más allá de la primera quincena de febrero. No queríamos manejar números y porcentajes, pero como no se dio la reunión, desde las bases nos dieron mandato de solicitar un 35 % como mínimo de aumento al básico, para todas las categorías", aseveraron además. Elonce.com.