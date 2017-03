Gobierno bonaerense dictó conciliación obligatoria en el conflicto docente

En conferencia de prensa tras la reunión con los gremios los ministros de Educación, Alejandro Finocchiaro, de Economía, Hernán Lacunza y de Trabajo, Marcelo Villegas, dieron precisiones sobre el encuentro.



"La propuesta no fue aceptada", resumió el ministro de Educación en relación a la propuesta de una suba no remunerativa supeditada al inicio de clases. "Aún bajo la coacción de esa medida de fuerza por expresa decisión de María Eugenia Vidal seguimos trabajando para evitar esa medida de fuerza", sentenció.



Lacunza recordó que es la tercera propuesta rechazada por los gremios. "Quisimos asegurarle a los docentes que sus salarios no perdieran poder adquisitivo", definió y resumió que se llevó "una propuesta concreta" mediante "desembolsos en tramos según nivel de ingreso a cuenta de futuros aumentos".



"Le pedimos que analicen esta propuesta para que los chicos comiencen las clases", acotó Villegas sobre los adelantos a cuenta del aumento. Por último explicó sobre la conciliación y recordó que habrá un nuevo encuentro el próximo miércoles. Los gremios rechazaron ese dictamen pero seguirán debatiéndolo en las asambleas de base.