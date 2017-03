Bullrich asegura que tiene como objetivo central bajar la tasa de homicidios

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, encabezó la VI Reunión Nacional del Consejo de Seguridad Interior, en el Hotel Premium Tower Suites, de la ciudad de Mendoza, donde fijó como una de las prioridades de su gestión reducir la tasa de homicidios.



En el encuentro, que es coordinado por el secretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman, también participó el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, y estuvo presente el plenario de los ministros de Seguridad provinciales, secretarios y subsecretarios nacionales del Ministerio de Seguridad de la Nación, los jefes de la Policía Federal Argentina, de la Gendarmería Nacional Argentina, de la Prefectura Naval Argentina y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.



En la apertura del encuentro, la ministra Bullrich sostuvo: "Planteamos algunos objetivos estratégicos y concretos para este 2017 como la baja de alguno de los delitos que más daño le hacen a nuestra sociedad", y en ese sentido, apuntó que se pusieron como objetivo "la baja de los homicidios, nosotros tenemos algunas líneas de acción que vamos a discutir con el 'Programa Barrio Seguro'".



La responsable de la cartera de Seguridad apuntó a la experiencia que "comenzó con fuerzas federales en la Ciudad de Buenos Aires, en la Villa 31, hoy Barrio 31, con una baja del 72% de los homicidios en un año, es decir una alta concentración de homicidios en una zona producto del conflicto por el dominio territorial del negocio de la narco criminalidad".



También se refirió a la experiencia en Alto Verde, y señaló que "un tema que nosotros creemos que es el camino para lograr bajar esta tasa de homicidios es haber logrado una mejora en la toma de datos en todo el país".



Asimismo, anunció que se darán a conocer "las estadísticas para el mes de junio, con el apoyo de las Naciones Unidas, donde vamos a poder dar un avance muy importante en la ratificación de datos, y en el nivel de calidad de los mismos".



En ese sentido, destacó la presencia del director del Indec, y sostuvo que "la estadística en la base sobre la que trabajamos los 'mapas de calor', y para nosotros realmente ha sido un avance muy importante todo el trabajo técnico que el año pasado se hizo para llegar a homologar cifras y estadísticas en todo el país".



Aseguró Bullrich que en zona de frontera "se están haciendo cosas muy importantes. La experiencia que hemos tenido con la provincia de Misiones, con el Operativo Combinado Abierto Misiones, donde trabajamos en conjunto con la fuerza provincial, nos ha llevado al mayor decomiso (de marihuana) en la historia de la provincia y esto nos marca un hito de cómo trabajar".



"Ahora estamos extendiendo -agregó- esta misma experiencia a la provincia de Corrientes, donde ya hicimos los primeros avances. También estamos trabajando con equipos especiales de investigación conjunta en la provincia de Salta, donde lo que más secuestramos es cocaína. Y en Jujuy hemos abierto el primer Centro de inteligencia Criminal para toda la región del Norte".



"Nuestro paradigma es más inteligencia y menos casualidad, y no solamente sirve para el delito complejo", enfatizó la ministra.



"Estamos tratando de trabajar ahora con todas la rutas que salen con transporte de marihuana para Chile, con La Pampa para mejorar los controles en la ruta, con Río Negro porque ahí es donde se nos desvía una parte importante de la droga para Chile; y también por Mendoza", explicó.



Destacó que el 17 de abril se va a poner en marcha "la nominatividad de los teléfonos celulares, es decir que se van a personalizar 60 millones de celulares", y destacó que bajamos un 20% los robos de celulares el año pasado (de 1.700.000 a 1.400.000) pero igual sigue siendo una cifra muy grande, es inimaginable", y apuntó al uso del celular para el delito.



Y agregó que "va a haber un teléfono que es el asterisco 910 para informar el robo del celular e inmediatamente la compañía lo bloquea y ese teléfono no lo va a poder activar nadie".



También adelantó que "vamos a discutir poner ciertos controles en el tema motos", poniendo énfasis en que lo de los "motochorros es un tema serio".



Finalmente, dijo Bullrich, "la idea del Ministerio de Seguridad es trabajar juntos con las policías provinciales y las autoridades de seguridad de cada una de las provincias", destacando los Comités Operativos Conjuntos con los que vienen trabajando en algunas provincias, y ofreciéndoles sumarse a esa posibilidad a las que todavía no están en ese sistema.



A la vez que anunció: "También queremos avanzar en la regionalización, así como el Presidente de la Nación anunció la zona patagónica", y sostuvo en "avanzar en buscar las soluciones a cada uno de los problemas para que sean integrales".