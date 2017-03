Cobos quiere que el feriado del 17 de agosto sea inamovible

El senador nacional y exvicepresidente de la Nación Julio Cobos presentó un proyecto de ley para que el feriado del 17 de agosto, aniversario de la muerte del general José de San Martín, sea declarado inamovible.



Cobos recordó que, cuando el Gobierno volvió sobre sus pasos por la modificación del régimen de feriados, "no tuvo en cuenta la importancia que comprende conmemorar y reflexionar sobre los próceres de nuestra gesta libertadora, padres de la Independencia".



"Es imprescindible que incluyamos como feriado no trasladable el 17 de agosto, una fecha de suma significación para nuestra historia y para nuestra identidad, mucho más cuando transitamos el año del Bicentenario del Cruce de Los Andes", justificó el legislador mendocino.



Por último, insistió: "Con este proyecto queremos dar la justa relevancia que tiene el 17 de agosto no considerándolo un feriado normal y trasladable, sino como el día importante que conmemora el aniversario del fallecimiento del general don José de San Martín, el máximo prócer de nuestra Nación".



A fines de enero, el presidente Mauricio Macri dio marcha atrás con el decreto 52/17, y ratificó la inmovilidad de los feriados del 24 de marzo, 2 de abril y 20 de junio, pero no tocó el del 17 de agosto, que sigue siendo trasladable.