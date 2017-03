Homenaje: Calles de Paraná llevarán el nombre de Marta Casaschi y Susana Acevedo

La viceintendente de Paraná, Josefina Etienot, recibió en la Presidencia del Concejo Deliberante, a representantes de la Asociación del Personal Superior (APS) y de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) para coordinar acciones de cara a la inauguración de las calles que llevarán los nombres de Susana "Peta" Acevedo y Marta Casaschi.



"Este acto tiene como finalidad reivindicar la lucha de dos grandes mujeres", sostuvo Etienot al referirse a la inauguración de sendas arterias, que tendrá lugar en la plaza "Mujeres Entrerrianas" el próximo viernes 10 de marzo a las 18.30.



En representación de APS asistieron Gabriela Méndez, secretaria de Actas, y Alejandra Levrand, secretaria de Cultura, Acción social y Turismo; mientras que por Agmer Paraná concurrió su secretaria gremial, Natalia Guerreiro.



"Peta fue una excelente docente, pero sobre todo una excelente luchadora", recordó Natalia Guerreiro, al referirse a Susana Acevedo.



En este marco, la dirigente gremial añadió: "Era una persona que, cuando no estaba en el aula o en el sindicato, trabajaba de manera desinteresada y voluntaria en hospitales, generalmente con las personas que no tenían familia".



"Los compañeros de Peta tienen el mejor recuerdo de ella, como una persona que dejaba todo en la escuela, pero también en la lucha en la calle. Obviamente que no hay palabras para describir a una mujer así", remarcó.



Guerreiro aprovechó la ocasión para mostrar su satisfacción de que los paranaenses recuerden el nombre de Susana Acevedo: "Todo el mundo sabe quién fue, desde todos los ámbitos, no solo desde la docencia, el vecino la conoce como la Peta, y eso para nosotros es importante".



Alejandra Levrand se refirió a la calle que llevará el nombre de Marta Casaschi: "Este reconocimiento no es solo por su trabajo en el campo municipal, sino por su lucha desde lo gremial".



"Para todos los que tuvimos el honor y el placer de conocerla es una inmensa alegría que una calle de nuestra ciudad lleve el nombre de ella", destacó Levrand, y agregó: "Es muy difícil para nosotros pensar la ausencia de Marta, porque en cada rincón de nuestro gremio se inhala su lucha y su impronta".



"Nos da mucho placer sentarnos en este ámbito para pensar y programar una actividad que nació luego de la aprobación de la ordenanza mediante la cual se denominó Marta Casaschi a una calle ubicada en la plaza Mujeres Entrerrianas", expresó.



Por último, Levrand invitó "a toda la ciudadanía" al acto del próximo viernes 10 de marzo, "para conocer un poco más de estas dos paranaenses luchadoras".



De la reunión de este viernes también participó el Secretario del Concejo Deliberante de Paraná, Rodrigo Devinar, y representantes de distintas áreas de la legislatura de la capital entrerriana que participan en la organización de dicha ceremonia.



Susana Acevedo



El Concejo Deliberante de Paraná sancionó, el año pasado, la ordenanza mediante la cual se nombró de la calle Nº 1839 como Susana "Peta" Acevedo, en homenaje a la docente y dirigente de AGMER Paraná fallecida el 8 de marzo del 2015.



Susana Acevedo, docente nacida en esta capital, además de cumplir una destacada trayectoria al servicio de la educación, desarrolló también una intensa actividad gremial, llegando a ocupar la Secretaría General de la Seccional Paraná de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer).



La norma fue impulsada por el concejal Juan Enrique Ríos y aprobada por unanimidad de los ediles que integran el Concejo Deliberante.



La arteria se encuentra ubicada en la continuación de calle 4 de Enero, en el tramo comprendido entre Maciá y Avenida Almafuerte.



Marta Casaschi



El Concejo Deliberante de Paraná sancionó, el año pasado, la ordenanza impulsada por los concejales Pablo Hernández y Juan Enrique Ríos, mediante la cual se denominó Marta Casaschi a la calle N° 1845, entre avenida Almafuerte y José María Cocuzza.



En la sesión en la que fue aprobada la norma, se guardó un minuto de silencio a su memoria y concejales de distintos bloques destacaron la trayectoria ejemplar de esta exempleada municipal que, además, fue una luchadora gremial por la reivindicación de los derechos de los trabajadores, se desempeñó como dirigente de la Asociación del personal Superior de la Municipalidad de Paraná (APS) y fue miembro fundadora de la CTA local.