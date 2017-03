"Si no modifican el rumbo económico, se levantará la confrontación", dijo Schmid

Antes de reunirse con la CTA, el sindicalista Juan Carlos Schmid denunció que empresarios y funcionarios no cumplieron con la promesa de no despedir trabajadores y en algunas compañías todavía no pagaron bonos de fin de año acordados.

Uno de los líderes del triunvirato cegetista, Juan Carlos Schmid, volvió a advertir al Gobierno nacional por la posibilidad de convocar a un paro general para fin de marzo. "Si no hay modificaciones en este rumbo económico, la CGT se ve obligada a levantar la confrontación", alertó el gremialista en diálogo con radio Continental.



Dijo que la movilización a la que convocó la central gremial para el martes próximo "puede interpretarse desde distintos ángulos" porque se enmarca "con un calendario electoral por delante", y advirtió sobre la posible convocatoria a un paro general "si no hay modificaciones en el rumbo económico".



Schmid discrepó con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, en cuanto a la ausencia de motivos para una medida de fuerza al señalar que, si bien la gestión de Cambiemos tiene "voluntad de diálogo", éste debe estar atado a la "voluntad de cambio". "Sin voluntad de cambio, el diálogo puede ser frustración", sostuvo el secretario general de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT). Peña dijo que "no había razones objetivas, ni consignas" para lanzar una huelga general.



El dirigente cegetista también se diferenció con el Gobierno respecto a la reactivación económica, al plantear que "los brotes verdes, hasta llegar a ramas, hacen sufrir a mucha gente". Schmid planteó que "es muy grande la cantidad de atrasos en quincenas en salarios en muchos lugares" y que "evidencia las dificultades para abonar sueldos y para llegar a fin de mes, en especial en las pymes".



También, en relación a los acuerdos a los que se habían arribado el año pasado en el marco de la mesa tripartita de diálogo convocada por la Casa Rosada, el sindicalista afirmó que "no se cumplieron los bonos de compensación en muchísimos lugares y tampoco con el compromiso de evitar despidos y suspensiones hasta que llegáramos por lo menos a este mes".



"Eso quebró la confianza", subrayó el líder sindical. Allí, ratificó la convocatoria a la movilización prevista para el martes próximo -a la que se sumaron también las dos CTA y decenas de sectores políticos y sindicales- y sostuvo que el acto central tendrá lugar en un lugar "próximo" a la Plaza de Mayo entre las 16 y las 17 horas, con el servicio de transporte garantizado, pero limitado.



"Creo que en el medio de la protesta se va a mencionar la realización de una medida de fuerza si no hay modificaciones en este rumbo económico. El Gobierno ha gastado el 30 por ciento de su mandato generando expectativas que finalmente no se han cumplido", afirmó el líder portuario.



Por otro lado, Schmid indicó que "posiblemente" los únicos oradores sean él y los otros dos integrantes del triunvirato que conduce la CGT, Héctor Daer y Carlos Acuña. En este sentido, fuentes gremiales dieron cuenta de la posibilidad de que el escenario sea montado sobre Diagonal Sur, frente al Ministerio de Producción de Francisco Cabrera.