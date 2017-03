Escándalo en el hospital de Federal: Médico agredió a golpes al director

En las primeras horas de esta mañana, se suscitó un grave incidente dentro del despacho del Director del Hospital Urquiza de Federal, el Dr. Sergio Duarte. Según supo Federal al Día, el especialista Martín Fernando Ava, irrumpió en la oficina para agredir, primero verbalmente y luego a golpes de puño, al funcionario que desde fines de 2016 está al frente de la dirección administrativa del nosocomio público.



Duarte contó que en la fecha recibió el anuncio por parte de Ava, en forma verbal, de que dejaría de prestar servicios de guardia pasivas y que por 90 días, se retiraría del hospital sin goce de haberes para trasladarse a prestar servicios en el Hospital Masvernat de Concordia.

Duarte relató que cuando Ava se presentó en su oficina, intento hacerlo recapacitar sobre la decisión, al menos hasta que pudiera conseguir quien lo reemplace; pero por el contrario, el Especialista en Diagnóstico por Imágenes, comenzó con los insultos y luego los violentos golpes de puños, que le provocaron una lesión en el rostro y un importante sangrado, debiendo ser atendido por el personal de la guardia médica.



Pero Sergio Duarte no fue el único lesionado del evento, sino que la Jefa del Servicio de Epidemiología, Stella Maris Carcabelos, también resulto con un fuerte golpe en uno de sus brazos, cuando quiso intervenir para que el ataque continuara y fue empujada fuertemente por Ava contra una de las paredes.

Después que el Dr. Martín Ava, según se cuenta se retirara a los gritos por los pasillos, el Director del Hospital, luego de ser curado de sus heridas, se trasladó a sede la policía local para denunciar lo sucedido; tomando conocimiento el Ministerio Fiscal de Federal.



Duarte declaró que "no esperaba esto del Dr. Ava", aclaró que no permitirá ninguna actitud "patoteril" como esta, y que seguirá avanzando en los cambios para lo que fue puesto al frente de la institución; para lo que cuenta con todo el respaldo de la Senadora Nancy Miranda, del Ministerio de Salud de la provincia, y del cuerpo de profesionales del nosocomio.

Por estos días se realizan en el Hospital diversas auditorías, las que en algunos casos estaría dejando al descubierto graves anomalías en el desenvolvimiento de profesionales y funcionarios, con grave afectación de los recursos del estado.



Se supo que las desavenencias entre el profesional atacante y el Director del nosocomio público, Dr. Sergio Duarte, no son recientes, sino que dicen se inician desde el mismo momento en el que el Médico Especialista en Diagnóstico por Imágenes, Dr. Martín Fernando Ava, habría resuelto desconocerlo como Director por no ser médico, sino abogado. Fuente: (Federal al Día).-