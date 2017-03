El diputado Allende se defendió de las acusaciones por enriquecimiento ilícito

El diputado provincial (FpV- Nogoyá) y secretario general de UPCN, José Allende, se presentó hoy en los Tribunales de Paraná para prestar declaración indagatoria en el marco de la causa iniciada en 2012 por presunto enriquecimiento ilícito y negocios incompatibles con la función pública.Tras concretar el trámite judicial, el legislador y sindicalista ante Elonce TV dijo estar "muy fuerte". "Confío absoluta y plenamente en que cada uno de mis bienes han sido declarados ante la DGI, las inspecciones dieron satisfactorias y todo fue incorporado a la causa en forma reiterada", aseguró."Me llama la atención que habiendo aportado todo esto, se me llame indagatoria, pero la Justicia tendrá sus motivos y no me voy a amparar en los fueros", sentenció Allende.Es que la investigación inició hace cinco años atrás tras la denuncia de la revista Análisis, dirigida por el periodista Daniel Enz.En la oportunidad, Allende informó que incorporó a la causa, una auditoría externa realizada por un contador de Paraná y profesor de la Facultad, ajeno a su entorno ya que según dijo, no lo conoce personalmente."El resultado fue contundente y confío en la Justicia, a pesar de tanto agravio por un sector tan chiquito", apuntó, al tiempo que denunció "presiones a la Justicia", por parte de "algunos abogados del fuero local que se transforman en jueces"."Ni desde que soy diputado hasta la fecha, mis ingresos han sido inferiores a lo que he obtenido al cerrar el ejercicio", subrayó el legislador y sindicalista.Y en esa línea, dejó en claro que "antes de ser diputado, ya tenía muchísimos bienes, mucho más de lo que uno pretende que podamos tener".Según sus declaraciones, es propietario de un departamento, una casa, una quinta y otro inmueble sobre calle 25 de Junio, el que compró hace diez años con un crédito a 15 años del Banco Hipotecario y en cuotas fijas de 1.200 pesos. "En ese momento, ese monto representaba el 20% de mi sueldo, hoy cobro 100.000 pesos, y sigo pagando una cuota de $1.200", aclaró.Allende desmintió además, el haber obtenido créditos por parte de "una mutual fantasma"."Estoy confiado y tranquilo porque los hombres públicos tenemos que presentarnos a la Justicia, dar explicaciones, y no quería que el juez se enterara de lo que yo pensaba o de lo que tenía, por la prensa", explicó. "Habiendo declarado ante la Justicia, me siento en total libertad para decir que, he sido víctima de una operación de un medio de prensa en particular, que él mismo me exime del enriquecimiento ilícito porque decía que yo era `el fastuoso multimillonario sindicalista´, por lo que si era eso antes de ser diputado, ya me exime del enriquecimiento ilícito", se desligó."Nunca fui un multimillonario, ni lo pienso ser. Es un apriete para que no me ampare en los fueros. Es ridículo", se quejó el diputado provincial (FpV- Nogoyá) y secretario general de UPCN investigado por presunto enriquecimiento ilícito."Alguien sabrá que había que tapar con tanta bulla con Allende, pero se les terminó", agregó.En tanto, el abogado defensor Marcos Rodríguez Allende explicó que en la audiencia de este viernes, "no solo se declaró sino que además se incorporó documental, un escrito en el que se describe la evolución patrimonial, cosa que ya fue demostrada en forma documental, hace cinco años"."Hace cinco años que estamos dando vuelta con esta investigación, y los fiscales de un día para el otro, se les ocurre hacer un requerimiento de instrucción formal, incluir a toda la familia Allende y solicitar pruebas que ya fueron incorporadas", comentó el defensor."Se ejerció la defensa material, Allende no se amparó en los fueros materiales, actitud loable de un legislador, y vamos a pedir una pericia integral, contable por parte de fiscales, juzgados y esta defensa, para que se determine a ciencia cierta si hubo o no una evolución patrimonial irregular", aclaró Rodríguez Allende, al tiempo que adelantó, que oportunamente solicitará el sobreseimiento para su defendido.