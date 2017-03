Sadop también va camino a un paro de cinco días

Política AMET se suma al paro nacional y se reúne en Congreso el 6 de marzo

Contra el cercenamiento de derechos

El secretario general del sindicato de los docentes privados, Sergio Pessoa, dijo que el sector está cerca de concretar cinco días de paro la semana que viene."Va todo en esa dirección", adelantó el dirigente y contó que están "en conversaciones con el resto de secretarios generales del Frente Educativo Provincial para consensuar una medida que salga unificada".Ya se conoce la decisión de parar los cinco días de la semana próxima por parte de los sindicatos Agmer , UDA y Sadop, en tanto resta la decisión de los docentes técnicos de AMET que el lunes en plenario provincial, estarían decidiéndolo.. De esta manera, al paro nacional docente de los días 6 y 7 de marzo se sumarían tres huelgas más a nivel provincial, los días 8,9 y 10 de marzo.El secretario general del sindicato de docentes privados defendió la decisión del sector de instrumentar un plan de lucha: "Si no se reclama ahora que nos cercenan el derecho a una retribución justa, después de esto puede venir otra quita de derechos que los docentes y los sindicatos no estamos dispuestos a permitir", avaló.En esa línea, confió que ante el escenario actual "no sólo el docente sino los padres de los alumnos sobre quienes entendemos los reclamos del chico en la escuela, comprendan la situación que es un punto de inflexión para nosotros".