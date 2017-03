Bullrich y el paro docente: "Vamos a hacer un esfuerzo hasta último momento"

El ministro de Educación, Esteban Bullrich, aseguró hoy que el Gobierno hará un "esfuerzo hasta último momento" para que se levante el paro docente y las clases comiencen el lunes próximo."Somos un Gobierno al que le interesa que los chicos tengan clases. Vamos a hacer el esfuerzo hasta último momento. Siempre hay tiempo de llegar a acuerdos", enfatizó el funcionario.En declaraciones radiales, Bullrich resaltó: "Estamos acompañando a cada una de las provincias para que resuelvan el tema paritario. Hay dirigentes que dicen que la Nación se borró. Todo lo contrario; estamos más presentes que nunca acompañando a cada una de las provincias para que haya clases en todo el país".Sobre la situación en cada provincia, el ministro explicó que Jujuy y Misiones "ya cerraron, y hay varias provincias que han acordado pero tienen el paro nacional todavía convocado"."El lunes que viene, 600 mil niños y niñas de todo el país empiezan primer grado. Que sea un día como el que todos recordamos y no suspendido por un paro", enfatizó.Con respecto a los docentes "voluntarios", Bullrich evaluó: "el docente no es reemplazable. La provincia de Buenos Aires propuso poner a esos voluntarios en algunos centros sociales, públicos, para dar asesorías y tutorías a los alumnos de la provincia"."Eso me parece un buen gesto, pero no reemplaza al docente. Frente a las aulas tiene que haber docentes bien preparados y esto lo sabemos todos y coincidimos todos con ello", subrayó.Este viernes, los Gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires volverán a tener una reunión con los sindicatos docentes, en busca de un acuerdo salarial que permita levantar el paro anunciado.