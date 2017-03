Santa Fe ofreció un aumento del 19,5 % en dos tramos a los docentes

Definiciones

En el marco de la paritaria docente, la ministra de Educación de la provincia, Claudia Balagué, presentó este miércoles a los representantes de los gremios, la oferta salarial del gobierno para el presente año.La misma contempla un incremento de 19,5 % en dos tramos, empezando en marzo con un 10 %, y completándose en julio con un 9,5 %.Esto implica que un maestro que inicia su carrera y hoy percibe $ 12.052 de bolsillo pasará a ganar $ 13.177 en marzo (es decir $ 1125 más) y $ 14.224 en julio ($ 1047 más). Del mismo modo, un director que hoy percibe $ 20.564 pasará a ganar $ 22.567 en marzo y $ 24.470 en julio, con un total de aumento cercano a los 4 mil pesos. En cuanto a la remuneración por hora, por ejemplo, para un docente de nivel secundario con 44 horas cátedra, pasará de $ 20.539 a $ 22.349 en marzo y a $ 24.036 en julio.Cabe aclarar, además, que por la aplicación de la denominada cláusula gatillo, estos montos pueden incrementarse aún más si la inflación supera el porcentaje total asignado (19,5 %).Este viernes los docentes nucleados en Amsafé definirán si realizan o no medidas de fuerza. El rechazo a la propuesta fue unánime en los principales departamentos de la provincia y, si bien hubo algunas mociones para seguir discutiendo sin realizar medidas de fuerza, el grueso de las propuestas establece un paro de 72 horas para la semana próxima ?un día más de lo que se definió a nivel nacional? y más paros la segunda y tercera semana de clases.El Sadop, por su parte, ya anunció que realizará tres días de paro la semana próxima. Y UDA está llevando adelante la consulta a sus afiliados pero ratificó la participación en la medida de fuerza nacional que está prevista para el lunes y martes.La Unión Docentes Argentinos (UDA) también definirá este viernes los pasos a seguir. De todas maneras, la secretaria adjunta Rosa Bugnar coincidió en que la cifra es insuficiente."Lamentablemente la situación docente a la fecha es complicada. Comenzando por la negativa del Ministerio de Educación de la Nación a convocar a la paritaria establecida claramente en una ley", expresó.Y, sobre la situación de la provincia, agregó: "Este ofrecimiento no colma las expectativas del colectivo docente y no se condice con el deterioro sufrido en nuestros salarios. El sueldo genuino que abona la provincia, está bajo la línea de pobreza".