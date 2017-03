Carlos Menem llegó a Twitter e Instagram con drone, chivito y familia

Va a ser candidato. Es un hecho. El ex presidente Carlos Menem buscará renovar su banca en el senado por su La Rioja natal en las elecciones legislativas y ya empezó a abrirse su camino en las redes sociales: creó una cuenta en Twitter e Instagram, y busca mostrarse activo en Facebook.La cuenta de Twitter se llama @carlosmenem_LR. Aunque no está verificada, Infobae pudo confirmar que es real. La de instagram es carlosmenem1. Una curiosidad: la foto de perfil de ambos perfiles tiene no menos de una década.A esas cuentas se suma otra que ya tenía en Facebook y en la que viene subiendo material desde hace un tiempo. La idea es mostrar que todavía está vigente y que puede ser candidato. Allí subió fotos manejando un drone o haciendo un chivito riojano.Según creen en su entorno, los rumores de su supuesta muerte tienen que ver con su intención de ser candidato, que ya cuenta con la bendición del hombre fuerte del PJ riojano, el ex gobernador y actual diputado Luis Beder Herrera. Su postulación es perfecta para las intenciones de Beder, que no cuenta con ningún hombre de peso entre sus filas, pero que tampoco quiere alguien que le haga sombra.Sin embargo, hay un dato demoledor: en los últimos cuatro años, Menem no mencionó una sola palabra en el recinto. En 2015, directamente no asistió a ninguna sesión. Aún así, busca seguir aferrado a su banca. Y para el peronismo riojano, es su candidato ideal.