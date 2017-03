Paro docente: Pagan el aumento anunciado y descuentan días no trabajados

Lo que descontarán

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) dispuso en el congreso provincial que se desarrolló ayer en el Colegio Domingo Faustino Sarmiento, de Paraná, aplicar un paro de cinco días en la provincia, con lo cual el inicio del ciclo lectivo, previsto para el lunes 6 se ve seriamente complicado.En ese marco, el presidente del Consejo General de Educación (CGE), José Luis Panozzo, anunció que se hará efectivo el incremento anunciado, 6% entre marzo y julio, aunque también dijo que se descontarán los días no trabajados.El sueldo de bolsillo del cargo testigo, el maestro de grado sin antigüedad, es hoy en la provincia de $9.329.O sea que con la aplicación de los descuentos, un docente perdería, desde el vamos, el 20% del salario. La oferta de incremento que propuso el Gobierno es del 18%, en tres etapas, de 6% cada una, con lo cual de aplicarse a rajatabla los descuentos, la suba salarial se vería licuada. Es que la quita no sólo impacta sobre el salario en sí, sino sobre el adicional por presentismo que percibe un maestro en Entre Ríos."Lamentamos profundamente la huelga de cinco días con la que Agmer pone en jaque la vuelta a clases de aproximadamente 400 mil estudiantes entrerrianos, y lo lamento porque nosotros hemos cumplido haciendo el máximo esfuerzo en un escenario muy difícil para las provincias con un gobierno nacional que ha decidido no intervenir en la paritarias y congelar el incentivo docente", dijo el presidente del Consejo de Educación, José Luis Panozzo luego de conocido el resultado del congreso del gremio.En ese marco, aseveró que el Gobierno ""."Respetamos, como lo hemos hecho siempre, el derecho a huelga de aquellos docentes que decidan acatar la decisión gremial, pero del mismo modo ratificamos el gobierno obra en materia de descuentos de días no trabajados conforme lo habilita la legislación vigente y de acuerdo a los parámetros de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en la materia", planteó., pero no es un dato menor el proceso de concursos que estamos llevando adelante para los cargos iniciales en los 17 departamentos de la provincia con miles de docentes que han logrado la estabilidad laboral", reiteró Panozzo y sostuvo: "Lograr la estabilidad laboral no sólo tiene que ver con la carrera docente, sino con un proyecto de vida".