Salta cerró acuerdo salarial con el sector público: 16% en dos cuotas

El gobernador Juan Manuel Urtubey celebró el acuerdo y expresó

que "este 16 por ciento es el piso del acuerdo salarial del año" y

que en julio se volverán a reunir "para evaluar cuáles han sido

las pautas de la economía argentina respecto de la inflación y

todas las variables y sobre esa base determinar qué hay que hacer

en la segunda mitad del año".

La negociación se cerró este miércoles por la noche y Urtubey

aseguró que "garantiza el poder adquisitivo y el servicio público

dentro del marco de las posibilidades que tiene la Provincia".

En el caso particular de los docentes el gobernador recordó la

Nación "tomó la decisión de congelar el Fondo de Incentivo

Docente y reducir el Fondo Compensador, lo cual "genera un

impacto económico que está soportando la Provincia".

"Pero no se lo podíamos transferir a los docentes porque,

obviamente, ellos no tienen por qué hacerse responsables de eso.

Entonces, en estas condiciones, hemos acordado esta pauta

salarial", agregó.

NA.