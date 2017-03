La oposición no consiguió apoyo para impulsar paritarias nacionales docentes

En la primer sesión ordinaria del 2017, el diputado del bloque Bien Común Gustavo Vera presentó en el Palacio Legislativo un proyecto de declaración en el que llamaba a "respetar y convocar a la paritaria nacional docente" para buscar "una solución a la problemática generada por la falta de la correcta adecuación de los sueldos docentes"; no obstante, el oficialismo rechazó la medida.



En este sentido, el legislador solicitaba el cumplimiento del artículo 10° de la ley 26.575, la cual fija que: 'el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología juntamente con el Consejo Federal de Cultura y Educación y las entidades gremiales docentes con representación nacional, acordarán un convenio marco que incluirá pautas generales referidas a: condiciones laborales, calendario educativo, salario mínimo docente y carrera docente'".



Vera aseguró que "el principal eje de conflicto en este momento se encuentra centrado en la falta de cumplimiento del artículo 10° la ley 26.575; del cual se desprende claramente la falta de cumplimiento por parte del Estado Nacional de lo establecido por la norma" y agregó que "es de nuestro entender que el cumplimiento de la Ley aceleraría un proceso de normalización de la situación".



Asimismo, remarcó que la falta de cumplimiento de dicho articulo "es el eje del conflicto por el cual peligra el inicio de clases en todo el país" y remarcó que "la negativa del Gobierno manifestada tanto a nivel nacional, como en la Ciudad y en la Provincia, negándose a cumplir con lo que está pautado en este artículo para que se puedan garantizar marco mínimos de condiciones laborales y salariales de los docentes, habida cuenta de las desproporciones que hay con los presupuestos de cada provincia, algunas de las cuales ni siquiera están en condiciones de pagar el salario acorde a la inflación".



De esta manera, Vera precisó que "esta no convocatoria esconde un retiro de la responsabilidad del Estado Nacional en garantizar la educación a escala nacional que no solo afecta la cuestión del salario, sino que lo deja librado a la propia suerte de cada provincia, según su presupuesto".