El Gobierno buscará bajar la edad de imputabilidad "para hechos muy graves"

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, confirmó hoy que la intención del gobierno nacional es impulsar este año una baja en la edad de imputabilidad para delitos "muy graves"."Hay una perspectiva del Gobierno de, para hechos muy graves, como homicidios o violaciones, evaluar reducir la edad de imputabilidad de los jóvenes", señaló Garavano.En declaraciones a radio Rivadavia, el ministro explicó que en su cartera están "terminando la redacción del proyecto en base a las discusiones" que se llevaron adelante con un conjunto de expertos y representantes de organizaciones vinculadas con el tema durante los últimos meses.Garavano se expresó así luego de que este miércoles el presidente Mauricio Macri le diera impulso a la medida durante su discurso de apertura del 135° período de sesiones ordinarias del Congreso.El Gobierno enviará en las próximas semanas un proyecto de ley para modificar el régimen penal juvenil y bajar la edad de imputabilidad a 14 años, a pesar del rechazo de la "mayoría" de las organizaciones y expertos consultados.Tras varias reuniones con distintos referentes de la Justicia, entidades civiles y organismos oficiales, el pasado jueves se llevó a cabo la última reunión de la mesa de trabajo interdisciplinario que convocó el Ejecutivo para discutir y redactar un proyecto de ley para crear un sistema deresponsabilidad penal juvenil que actualmente está regido por un decreto de 1980 firmado por el dictador Jorge Rafael Videla.En ese encuentro se debatió sobre la edad de punibilidad, que actualmente es de 16 años y el Gobierno pretende bajar hasta los 14.A pesar del "categórico consenso por no bajar la edad de punibilidad" que expresaron los participantes de la reunión, el subsecretario de Política Criminal, Martín Casares, ratificó en que "el Gobierno va a avanzar en el proyecto que va a enviar en poco tiempo al Congreso postulando la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años".A pesar de que reconoció que la negativa de la gran mayoría de los expertos consultados "no fue una sorpresa" y de que "hubo una mayoría de gente que planteaba no bajar la edad de imputabilidad", el funcionario nacional insistió en que "la posición del Gobierno y del ministro (de Justicia, Germán Garavano) sigue siendo la misma".