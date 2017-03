Está vigente el aumento en el valor de las prestaciones para afiliados a Iosper

El presidente del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), Fernando Cañete, recordó que desde este 1º de marzo está vigente el 15 por ciento de aumento en los valores de las prestaciones -ordenes de consulta, prácticas y honorarios de segundo nivel-. Además, señaló que el coseguro es de 90 pesos.



"No voy a castigar el bolsillo de los trabajadores llevando nuestro coseguro al mismo valor del PMO", dijo el funcionario, quien precisó que a partir de ayer, "se aplica el valor la consulta en 245 pesos, con un coseguro de 90 pesos. Además, ese 15 por ciento también se aplica al primer nivel ambulatorio y a los honorarios de segundo nivel, que son las internaciones".



Aunque aclaró que el Programa Médico Obligatorio (PMO) tiene un coseguro de 150 pesos, "no voy a castigar el bolsillo de los trabajadores llevando nuestro coseguro al mismo valor del PMO, sino que la decisión es que nuestros afiliados solo abonen 90 pesos".



"El valor del coseguro se incrementó el mínimo para los afiliados, conscientes que debemos colaborar para no castigarlos con una erogación elevada".