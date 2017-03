Conflicto docente: El congreso de Agmer podría convocar a una marcha provincial

Foto 1/4 Foto 2/4 Foto 3/4 Foto 4/4

Docentes nucleados en Agmer se reúnen en Congreso en Paraná, donde analizan las medidas de fuerza a tomar en medio del conflicto docente por una recomposición salarial.



"Desde febrero venimos diciendo que si no hay paritaria nacional, habrá conflicto nacional", advirtió ante Elonce TV, el secretario general de Agmer, Fabián Peccín.



Es que el sindicato docente ya había resuelto plegarse al plan de lucha convocado por Ctera a nivel nacional con un paro de 48 horas para este 6 y 7 de marzo.



"El próximo 6 y 7 no comienzan las clases en todo el país, y Entre Ríos tendrá su plan de acción en función de lo que estamos demandando, la apertura de la paritaria nacional, y denunciando el disciplinamiento de la mayoría de los gobernadores con este porcentaje extremadamente insuficiente respecto de la recomposición que ofreció en las dos audiencias paritarias que resultaron fracasadas", apuntó el sindicalista, al tiempo que ratificó que Agmer participará de la movilización nacional prevista para este lunes.



Y en esa línea, adelantó que el sindicato docente "definirá alguna marcha provincial". "Tenemos que estar en los frentes de conflicto. Al momento de definir un plan de acción, lo hacemos conscientes de que no estamos solos en la pelea, que todos los sindicatos docentes, porque tanto Amet, UDA y SADOP estamos en la misma situación unidos en esta pela por el salario", argumentó.



"Si no hay una recomposición que recupere lo perdido y que se proyecte en un mayor porcentaje para el presente año, no va a haber solución al conflicto y los trabajadores seguiremos trabajando", sentenció Peccín. Elonce.com