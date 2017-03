Bullrich descartó llamar a paritaria nacional docente porque "no destraba nada"

El ministro de Educación de la Nación desestimó el llamado a paritaria nacional tal como reclaman los gremios docentes como medida para levantar el paro nacional dispuesto para el 6 y 7 de marzo para "no generar la misma confusión que el año pasado".

"El año pasado convocamos a la paritaria nacional y después hubo paros hasta en Santa Fe, donde Sonia Alesso es la secretaria general de Ctera", respondió Esteban Bullrich en la primera entrevista desde el anuncio del paro, que concedió a Clarín.



Bullrich recordó que el año pasado el gobierno acordó con los gremios que el salario docente estaría 20 por ciento por encima del salario mínimo vital y móvil y recordó que al inicio del gobierno de Cambiemos los docentes "cobraban $5.600 pesos".

"Nosotros estamos cumpliendo: hoy ningún docente cobra menos de $9.672", aseguró Bullrich.

"Hemos hecho un enorme esfuerzo para llegar a estas cifras y dimos claras señales de que estamos preocupados por el salario docente", afirmó el funcionario y precisó que no se convocó a paritaria nacional porque "los gremios quisieron llevar a las provincias los mismos porcentajes que estábamos tratando para el salario mínimo y las provincias no pueden pagar eso".



Agregó que "ahora el protagonismo lo tienen las provincias", y explicó que la cartera educativa nacional "no paga salarios; no tenemos escuelas. Sí tratamos el calendario escolar el resto de las condiciones laborales y la carrera docente".



Negó que la cartera educativa tenga la obligación de llamar a la paritaria nacional y explicó que durante el kirchnerismo "los gremios querían automatizar el mínimo docente y eso lo hicimos" y que por el contrario "durante el kirchnerismo no se cumplió la ley, que establece que dos veces por año el Consejo Federal debe convocar a los gremios".

"Tenemos que hacer el esfuerzo para que las clases comiencen", dijo Bullrich aunque admitió que desde el Gobierno "no" están "satisfechos con el nivel salarial" y que las diferencias con las provincias se plantearán en marzo cuando convoque a los representantes gremiales y provinciales.