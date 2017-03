Pidieron la renuncia a Salas y Caviglia vuelve a la Departamental de Escuelas

A punto de jubilarse

Salas, con sorpresa

Roque Horacio Caviglia Arce asumirá hoy, a las 9, como nuevo director departamental de Educación de Paraná. Aunque las conversaciones empezaron hace días, recién ayer se hizo público el recambio. José Luis Panozzo, presidente del Consejo General de Educación (CGE), le avisó a Stella Maris Salas que sería apartada de la función y reemplazada por Caviglia.Se trata de un funcionario que conoce bien el paño. Ocupó esa función entre 2009 y 2015, durante los dos períodos del exgobernador Sergio Urribarri. Ante la llegada de la administración del gobernador Gustavo Bordet, Caviglia volvió a su puesto original, rector del Colegio Domingo Faustino Sarmiento, donde, según dijo, empezó la carrera docente hace más de 30 años y lugar del que pensaba retirarse en los próximos días ya jubilado.Arce accedió a la docencia como Profesor de Música y después de Biología antes de ocupar la rectoría. Proviene del gremialismo docente: fue dirigente de la Unión Docentes Argentinos (UDA), de la que se alejó en 2009 cuando accedió a la función pública. Llega para suceder a Salas, quien accedió al cargo de directora departamental de Educación de Paraná con la gestión de Panozzo. Es titular del cargo de directora de la Escuela Primaria César Blas Pérez Colman, que funciona en el Complejo Hogar Escuela Eva Perón.En diálogo con, Caviglia reconoció que aceptó ocupar de vuelta el cargo de titular de la departamental de Educación por una invitación expresa que recibió de Panozzo, aún cuando estaba "a un paso de jubilarme: faltan 50 días para mi jubilación. Pero esto es algo que me gusta, me gusta la gestión. Así que lo hablé con mi familia, y me decidí, decidí aceptar. Y arranco mañana".Efectivamente, hoy asume Caviglia. Pero no lo hará en la nueva sede de la Dirección Departamental de Educación, en calle La Paz, sino en la antigua sede, sobre calle Belgrano. Es que la mudanza se dio en forma precaria y la nueva sede ni siquiera tiene servicio eléctrico. Los problemas de gestión, sumados a los inconvenientes con el personal fueron las motivaciones que llevaron a suplantar a Salas.-¿Con qué idea vuelve a la función pública?-Mi idea es aplicar de nuevo el mismo sistema de trabajo tal como lo hice en la gestión anterior: vamos a buscar todo lo positivo de la gestión de Stella y a impulsarlo, y también vamos a trabajar sobre los puntos débiles para potenciarlos. Y por supuesto, seguir trabajando de un modo que implica ir directo a los problemas para solucionarlos. Paraná es una de las departamentales más grandes, porque además incluye Paraná Campaña, así que vamos a relacionarnos con todos los intendentes para hacer un trabajo coordinado.Caviglia dice que conoce poco a Panozzo pero sabe de qué se trata la gestión en Educación a partir de su experiencia en el área. "Tenemos un modelo de gestión muy dinámico, que siempre nos dio resultado, y sobre eso vamos a trabajar. Vamos a seguir trabajando del mismo modo. Además, vamos a rearmar nuestro equipo", asegura, aunque acepta que el paro de 48 horas anunciado para lunes y martes, al comienzo del ciclo lectivo 2017 no es una buena noticia."El paro docente siempre complica. Nosotros queremos que el primer día estén los chicos con los docentes. Pero es un tema sindical, sobre el que están trabajando en paritaria. Seguramente habrá nuevas charlas, y acercamientos como para mejora la oferta salarial", apuntó.Stella Maris Salas contó que ayer se enteró que dejaba su puesto. La llamó Panozzo y se lo comunicó, y reveló que lo tomó bien, porque entiende que es funcionaria pública y está el tiempo que sus superiores consideran conveniente. Aunque dijo que no tiene resuelto si volverá a su puesto de origen: es directora de la Escuela César Blas Pérez Colman.Durante su primer año de gestión estuvo complicada con los conflictos: el incendio que destruyó buena parte del edificio de la Escuela Primaria Bernardino Rivadavia, a finales de septiembre; luego, el escándalo que ocurrió con el rector Luis Soto, en la Escuela Secundaria Domingo Faustino Sarmiento, con denuncias de acoso presentadas por profesoras de esa institución. En medio, una denuncia judicial de parte de un grupo de trabajadoras de la Dirección Departamental de Educación por violencia de género que involucró a la funcionaria.