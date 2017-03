Además de la Nación, doce provincias iniciaron el año legislativo

Se trata de los gobernadores de Río Negro, Neuquén, La

Pampa, Santa Cruz, La Rioja, Tucumán, Chaco, Formosa,

Corrientes y Tierra del Fuego, quienes también brindaron sus

mensajes ante los cuerpos legislativos locales, mientras que en

Chubut la ceremonia está prevista para este viernes.

En Corrientes, el radical Ricardo Colombi, anunció ante la

Asamblea Legislativa que prevé un aumento del 35 por ciento de

la masa salarial de los empleados públicos de la provincia para

2017, aunque no dio precisiones sobre el impacto que ese

porcentaje tendrá en el bolsillo de los trabajadores.

"La inversión salarial aumentará este año un 35 por ciento",

dijo Colombi en un discurso en el que sorprendió porque, desde

un principio, había apoyado la posibilidad de dar un incremento

de sueldos con un techo del 18 o 20 por ciento, de acuerdo a

las proyecciones de la inflación oficial, como pretende el

gobierno de Mauricio Macri.

El mandatario no precisó en qué medida ese incremento del

Presupuesto para salarios beneficiará al bolsillo de los

trabajadores de Estado provincial, aunque fuentes de la

Gobernación correntina explicaron a NA que los detalles serán

dados a conocer en las próximas horas por funcionarios de

Colombi a referentes sindicales en distintas reuniones.

En Santa Cruz, donde se vive una conflictiva situación con

varios sindicatos, la gobernadora Alicia Kirchner "pidió

diálogo, concertación y acuerdos mínimos" y convocó a todos los

sectores un Acuerdo Social Santacruceño.

"Señores docentes, les pido por favor que vuelvan a las

aulas y piensen en los chicos. En la medida en que mejoren los

ingresos intentaremos cumplir con sus demandas", sostuvo la

hermana del expresidente en alusión al paro de maestros.

La mandataria provincial además criticó al presidente Macri:

"Despedir a miles de trabajadores no resolvió nunca nada, es de

total ineficacia. Adoptar soluciones empresariales de los CEO y

corporaciones solo traerá más desigualdad, desocupación y

pobreza", señaló.

En alusión a las políticas de la Nación, Alicia Kirchner

agregó que "dijeron que la inflación (en 2016) sería del 25 por

ciento y no lo fue; y que el país iba a crecer y no pasó".

Por otra parte, pidió al Gobierno nacional que el Plan

Patagonia (ya lanzado para la región) contemple la construcción

de las represas sobre el río Santa Cruz (detenidas por una

medida de la Corte Suprema), la puesta en marcha de la usina

termoeléctrica de Río Turbio, e inversiones en petróleo,

gas, turismo y pesca y agro.

En Tucumán, el gobernador Juan Manzur anunció una inversión

de "2.400 millones de pesos para mejorar la la distribución y

transporte de energía eléctrica", en la provincia, durante su

discurso de casi dos horas ante los legisladores.

Manzur puso énfasis en lo que fueron las actividades

políticas, educativas, culturales y deportivas que se

realizaron el año pasado, durante la celebración de los 200

años de la Declaración de la Independencia de República

Argentina, festejos que "fortalecieron el turismo", según

resaltó.

Su par de Chaco, Domingo Peppo, encabezó el inicio del 49°

periodo de sesiones ordinarias del Parlamento provincial, donde

hizo una exposición en la que el eje central fue la

reactivación de la obra pública a partir de lograr fuentes de

financiamiento internacional, nacional y de recursos propios.

El gobernador chaqueño resaltó que "durante 2016 se enfrentó

un año de incertidumbre económica a nivel nacional e

internacional pero se pudieron superar los desafíos", y que su

gestión se plantea a la provincia "como potencia

agroalimentaria e industrial para la región y el mundo".

En Formosa, el gobernador Gildo Insfrán afirmó que "los

datos económicos y sociales del país obligan a estar alertas"

al dar inicio a la apertura de las sesiones ordinarias de la

legislatura provincial, y pidió "redoblar los esfuerzos para

evitar retrocesos en los logros alcanzados".

Al igual que Alicia Kirchner, el mandatario peronista dedicó

algunos párrafos para apuntar contra Macri, al señalar que

estar provocando una "enorme transferencia de riquezas en

beneficio de sectores privilegiados".

"Han producido una enorme transferencia de riquezas en

beneficio de los sectores más privilegiados, haciendo caer el

peso del ajuste sobre las espaldas de los que menos tienen",

consideró Insfrán.

Por otro lado, dijo que ve con satisfacción que el Ejecutivo

nacional siga impulsando el Plan Nuclear Argentino, con la

incorporación de Formosa, y ratificó el compromiso del gobierno

provincial de "luchar contra el narcotráfico".



NA